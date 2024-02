La Pasqua di Galup: un Arcobaleno di serenità e speranza

La nuova Linea Arcobaleno di Galup racchiude l’allegria e la spontaneità della stagione più dolce e carica di speranza, la Primavera. Stagione in cui il risveglio della natura si esprime con un’esplosione di fioriture dai colori pastello e fa tornare alla mente spensierati ricordi d’infanzia: giochi all’aria aperta alla scoperta di mondi fantastici e giornate di festa condivise con gli affetti più cari.



Inoltre, l’arcobaleno, elemento identificativo di questa nuova linea, è simbolo di pace e di speranza: un piccolo ponte che unisce gli opposti in un’armonia di gioiosi colori.



Una scatola di latta, dal sapore vintage, decorata con il volto di una bambina che invita al silenzio e una candida colomba incorniciata da un arcobaleno, custodisce un delicato e al contempo intenso messaggio, che diventa augurio per una Pasqua di serena vicinanza con le persone più care. Lo stesso disegno è stampato sulle scatole di cartoncino, mentre, il solo arcobaleno, campeggia sugli incarti.



È questo il nuovo packaging in cui Galup racchiude e presenta l’iconico lievitato simbolo della Pasqua: la Colomba. Prodotta con ingredienti selezionati e lievito madre – lo stesso dal 1922 – con tre diverse fasi di lavorazione dell’impasto, lasciata lievitare per 40 ore in maniera naturale e raffreddata a temperatura ambiente, la Colomba Galup è garanzia di alta qualità, di sapore e di irresistibile fragranza.



Qualsiasi sia la vostra scelta:

dalla Colomba Tradizionale: con arancia candita e guarnita con glassa alla Nocciola Italiana “Tonda Gentile Trilobata”, arricchita da mandorle intere e granella di zucchero, o declinata in diversi sapori e fragranze;

alla Colomba Paradiso, senza canditi e senza uvetta, ma impreziosita con note agrumate d’arancia nell’impasto e da rifinire con zucchero a velo;

infine, se preferite, gli sfiziosi sapori proposti dalla Colomba Frutti Bosco e Yogurt o Pere e Cioccolato, le Colombe della Linea Arcobaleno saranno occasione per vivere un autentico momento di golosa e armonica condivisione con le persone che amate.



La linea Arcobaleno non è la sola novità di Galup, infatti, la Colomba ha fatto l’uovo! È di questa Pasqua 2024 la produzione de Le Uova di Colomba: piccole uova di cioccolato, con incarto dorato, che racchiudono un ovetto confettato, in diverse colorazioni e ripieno alla crema di nocciola, le Uova di Colomba saranno il goloso e gradito dono per grandi e piccini. Disponibile in scatola/espositore da banco, saranno un’irresistibile tentazione a portata di mano e per tutti.



La collezione di Pasqua Galup è acquistabile: sul sito www.galup.it da fine febbraio presso il corner Galup in Rinascente Duomo Milano presso il punto vendita di Pinerolo, via Fenestrelle, 34 - presso il punto vendita di Torino, in via Andrea Doria, 7 e nei i migliori negozi di tutta Italia.



E solo per gli scaffali della grande distribuzione, Galup presenta una novità: la Colomba Paradiso proposta nella versione da farcire al momento con una spolverata di zucchero a velo e golosa crema contenuta nella sac à poche già pronta all’uso. Un’idea che porta i commensali in un mondo di allegria e divertimento come lo sono i giochi fatti dai bambini. Le nuove confezioni della Colomba Paradiso da farcire Galup racchiudono due ghiotte versioni: sarà infatti possibile scegliere tra una delicata crema al pistacchio o un goloso ripieno alle nocciole crunchy.