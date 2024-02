Volley A1F, ecco Stefano Micoli. Alle atlete: "Chiedo senso di responsabilità". Ai tifosi: "Siate propositivi" (VIDEO)

Entra in punta di piedi, ma con il piglio del guerriero Stefano Micoli, che da oggi pomeriggio (lunedì 19 febbraio) guiderà gli allenamenti della Honda Olivero S.Bernardo Cuneo.

Il sostituto di Massimo Bellano, con il quale la società dei presidenti Emilio Manini e Patrizio Bianco ha sciolto consensualmente il rapporto, è stato presentato ufficialmente alla stampa in una conferenza senza fronzoli. Da una parte il presidente Manini e dall'altra il tecnico. Con in mezzo la responsabile della comunicazione di Cuneo Granda Volley, nonché presidente di Cuneo Granda Volley Academy, Barbara Pasqua, a moderare l'incontro.

E se il numero uno biancorosso ha spiegato con molta sincerità i motivi che stanno portando la società biancorossa ad affrontare una delle stagioni più complicati della sua storia, per Stefano Micoli lo sguardo è stato esclusivamente rivolto al futuro: "Ho notato nel club molto entusiasmo ed una visione per un progetto che mi hanno convinto ad accettare la sfida", le sue prime parole.

I primi colloqui con le ragazze Micoli li avrà nel pomeriggio: "Chiederò a loro un grande senso di responsabilità per questo cambio a fine corsa".

Sa di correre su un fil di lana: la squadra è sull'orlo del baratro della serie A2. Micoli però non si scompone e dice chiaramente di non avere alcuna ricetta particolare per invertire il trend negativo nel quale si è infilata la squadra: "Non esiste una caramella magica. Di certo deve cambiare la forma mentis delle ragazze che debbono accettare le sfide che verranno".

Il calendario non è agevole per Cuneo, ma questo non lo spaventa: "Andiamo avanti partita per partita, consci che potremo e dovremo fare dei risultati a sorpresa". Tradotto: questa squadra deve guardare oltre, e credere che esiste la possibilità di fare risultato anche con formazioni sulla carta tecnicamente superiori.

Coach Micoli non manca di spendere una parola di elogio per il suo predecessore: "Bellano? Una persona per bene. Mi giungono notizie su livelli di buoni allenamenti e questo fa ben sperar".

Sul roster a disposizione: "Conosco alcune atlete e sono convinto possano fare bene. L'importante è la fame che riusciremo a mettere in campo".

La permanenza in A1 è tutto quanto la società in questo momento ha chiesto a Stefano Micoli, ma entrambi strizzano ovviamente un occhio al futuro: "La volontà è di raggiungere l'obiettivo. per continuare insieme a costruire il progetto che la società ha in mente".

Un progetto che Cuneo Granda Volley non ha alcuna intenzione di abbandonare: "Lotteremo fino all'ultima palla per conquistarci sul campo la permanenza in A1 - ha detto in conferenza stampa il co presidente Emilio Manini rispondendo ad una nostra domanda -, ma qualora non ci riuscissimo non escludiamo la possibilità di acquisire un titolo sportivo".

Stefano Micoli, però, questa A1 a Cuneo la vuole regalare a tutti i costi sul campo. Per questo si rivolge anche alla piazza: "Siamo agli sgoccioli, ma chiedo a tutti di avere pazienza, essere propositivi e di aiutarci".