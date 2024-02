Volley maschile Serie C: il VBC Mondovì supera il Pavic Arona e centra la nona vittoria in campionato

Nell’ undicesima giornata - seconda del girone di ritorno il VBC Mondovì piega al PalaItis il Pavic Arona per 3-0 (25-14,27-25,25-21) e conquista così il nono successo stagionale.

In classifica generale, grazie alla conquista di questi ulteriori tre punti, i monregalesi ed il Linguì Torino sono in testa appaiati con 29 punti, a +5 sul Lasalliano Torino terzo, a +8 sul Santhià quarto e soprattutto a +9 sul Chieri quinto, che è la prima squadra che al momento sarebbe fuori dai play-off.

“Le note positive di questa gara – afferma al termine coach Massimo Bovolo – sono rappresentate dalla conquista dei 3 punti, dal fatto di aver vinto 3-0, dall’ aver aumentato a +9 il vantaggio sulla prima fuori dai play-off e dall’ andamento del primo set, in cui abbiamo sempre condotto saldamente il gioco. Dalla seconda frazione ci siamo adeguati al loro ritmo, sbagliando troppo e perdendo efficacia nelle azioni offensive. In settimana analizzeremo attentamente la gara per correggere ciò che non ha funzionato, anche perché sabato siamo attesi da una trasferta molto difficile contro il Lasalliano terzo in classifica e, per centrare il decimo successo stagionale, il livello globale del nostro gioco deve essere decisamente superiore e soprattutto più continuo.”

Massimo Bovolo è partito inizialmente con capitan Fabiano in palleggio, Genesio opposto, Garelli e Candela in banda, Turco e Berutti centrali, Fenoglio libero, inserendo durante la gara Bessone, Chessa ed il secondo libero Basso.

Nel primo set il VBC parte forte e si porta subito sul 7-2, quindi allunga ulteriormente sul 18-10, successivamente si porta sul 22-13 ed infine chiude in assoluta scioltezza 25-14. Nella seconda frazione vi è equilibrio sino al 7 pari, poi i monregalesi allungano e si portano sul 14-10, ma una serie di imprecisioni permette agli ospiti di recuperare ed ottenere la parità sul 19-19. Da qui in avanti le due compagini avanzano a braccetto sino al 25 pari, quando i monregalesi riescono a piazzare lo spunto vincente ed a chiudere ai vantaggi 27-25, mentre entra Chessa in battuta. Nel terzo set il Pavic Arona parte decisamente meglio e si porta sul 9-4. Dentro Bessone in banda ed il secondo libero Basso ed i monregalesi reagiscono, ottenendo prima la parità sul 13-13, poi allungano prima 17-14, poi 22-19 ed infine chiudono 25-21, mentre entra nuovamente Chessa in battuta

Sabato alle ore 20 il VBC Mondovì è atteso dall’ impegnativa trasferta di Torino contro il Lasalliano Torino, attualmente terzo in classifica: per i monregalesi un test molto probante, particolarmente utile per continuare il proprio percorso di crescita sia tecnico che tattico.

VBC MONDOVI’ – PAVIC ARONA 3-0 (25-14,27-25,25-21)

VBC MONDOVI’: Fabiano (K), Genesio, Garelli, Candela, Berutti, Caldano, Fenoglio (L1), Basso (L2), Polizzi, Bessone, Chessa, Borsarelli, Turco, Garello. ALL: Massimo Bovolo-Fabrizio Marchisio