Anche Ormea al voto, l’annuncio di Balbis: "Squadra pronta. Presto candidato sindaco e lista"

Anche Ormea, il prossimo giugno sarà chiamata alle urne per eleggere la nuova amministrazione comunale.

E mentre ancora non vi sono candidature ufficiali il consigliere uscente Manuel Balbis annuncia che una squadra è stata composta e presto sarà svelata con il nome del candidato sindaco in corsa per il municipio.

"Con spirito di servizio ed affetto verso il mio Paese, con il frutto dell’esperienza maturata durante l’espletamento della carica di consigliere comunale ho deciso che prenderò parte alle prossime elezioni comunali. - scrive Balbis - "La squadra è pronta e nonostante io sia il presidente del circolo di Fratelli d’Italia Alta Val Tanaro, ho optato di far parte di una lista pienamente civica che raggruppa persone diverse che hanno abbracciato un progetto innovativo ed ambizioso, a mio parere un gesto di amore verso Ormea. Persone preparate e mature si affiancheranno a un gruppo di giovani volenterosi e pieni di nuove idee. Viste le molteplici criticità ci sarà molto lavoro da fare, ma il lavoro di gruppo e il ripartirsi i compiti sarà la nostra più grande forza. Il ruolo più difficile lo avranno proprio i giovani, dovranno ricucire le spaccature generazionali venutesi a creare nella nostra comunità.