Busca promuove l'arte e la cultura: il prossimo week end ritorna l'iniziativa "Un biglietto due eventi"

Il prossimo week end la mostra di Casa Francotto di Busca "L’ALTRA META’ – LA DONNA NELL’ARTE" sarà abbinata a eventi del territorio.

Venerdì e sabato ci sarà la possibilità di visitare la Collezione 'La Gaia' sulla collina di Busca, mentre domenica è prevista una visita alla Busca medioevale con una guida escursionistica.

Per entrambi gli eventi bisogna prenotare (telefono 371 5420603 o info@casafrancotto.it ).

Sono anche aperte le prenotazioni per sabato 2 marzo per una visita alle Cave di alabastro.

“Abbiamo pensato -dice il sindaco Marco Gallo- ad una serie di eventi abbinati alla Mostra avviandoci alla conclusione di questo evento espositivo che rimarrà nella storia culturale della Città. Si tratta di opportunità uniche per trascorrere un pomeriggio a Busca. Voglio ringraziare in particolare la famiglia Viglietta che ha reso possibile l’abbinamento tra Casa Francotto e la Collezione La Gaia che rappresenta un luogo straordinario per gli amanti dell’arte contemporanea”.

La mostra a Casa Francotto è visitabile gratuitamente per tutti i possessori della tessera Abbonamento Musei. I biglietti per la Mostra sono acquistabili presso Casa Francotto di Piazza Regina Margherita 5. Intero 12 euro, ridotto (insegnanti, CRAL convenzionati, studenti universitari, under 16) 8 euro. I ragazzi under 14 potranno accedere gratuitamente.

COLLEZIONE LA GAIA

Si tratta di una straordinaria collezione privata di oltre 2000 opere d’arte moderna e contemporanea immersa sulla collina di Santo Stefano ad un chilometro dal centro storico. Il nucleo portante della collezione trova le sue radici nel concettuale e minimal di artisti internazionali come Richard Serra, Donald Judd, Carl Andre, Sol LeWitt, Lawrence Weiner. Negli ultimi anni la collezione si è arricchita di opere di William Anastasi, Franz Erhard Walther, David Hammons, Paul McCarthy, Thomas Hirschhorn, Doris Salcedo, Mike Kelley, Bill Viola e Vija Celmins, ma anche artisti più giovani come Tracey Emin, Micol Assael, Hans Schabus. La collezione vanta anche un percorso nella fotografia concettuale italiana e internazionale con una selezione di artiste che hanno utilizzato il proprio corpo come strumento della loro creatività da Marina Abramovic a Caroleen Schneemann a Sanja Ivekovic, Valie Export, Gina Pane e Hannah Wilke.

Eventi collaterali

23 e 24 febbraio 2024 Mostra + Collezione La Gaia.

25 febbraio ore 14, 00 Busca medioevale con guida naturalistica

3 marzo 2024 ‘’L’impronta di un’imprenditrice nel mondo della cultura.

Il nuovo mecenatismo femminile’’ - Giuliana Cirio, ore 17,30 Conversazione tra la direttrice di Confindustria e Vanna Pescatori de La Stampa

Venerdì 8 marzo dalle 9,30 alle 13 Annullo filatelico

Evento 100 donne vestite di rosso con Alessia Cotta Ramusino

Domenica 10 marzo – ore 14, spettacolo di arte circense Ri -tratti

L’arte incontra i colori del circo attraverso il movimento, la forza e l’elasticità ore 18,30 Chiusura della mostra.

In mostra sono visibili le opere di 70 artiste: della scuola di Artemisia Gentileschi, Lavinia Fontana, Orsola Maddalena Caccia, Evangelina Alciati, Lalla Romano, Alexandra Exter, Benedetta Cappa Marinetti, Daphne Maughan Casorati, Rosa Ravera Aira, Leonor Fini, Carol Rama, Raphael Mafai, Dina Bellotti, Giosetta Fioroni, Marina Lai, Carla Accardi, Dadamaino, Marina Apollonio, Nanda Vigo, Sophie Calle, Marina Abramovic, Gina Pane…

LABORATORI PER RAGAZZI

Scuole dell’Infanzia riproduzione dell’opera di Maria Lai L’ALBERO

Scuole Primarie realizzazione opere di OTPICAL ART

Scuole secondaria di primo grado riproduzione di performance fotografiche

Il tempo previsto per il laboratorio è di circa un’ora e mezza. Lo Staff di Casa Francotto mette a disposizione il materiale per la realizzazione del laboratorio. Costo previsto 3 euro a bambino.

DOVE

Casa Francotto, Busca - Piazza Regina Margherita - 12022 Busca (CN)

Telefono 3715420603 per prenotazioni

BIGLIETTERIA

INTERO 12 EURO

RIDOTTO 8 EURO (insegnanti, CRAL convenzionati, studenti universitari, under 16

GRATUITO ragazzi inferiori a 14 anni.