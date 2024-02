Cuneo, in arrivo nuovi alberi al Donatello e asfaltature in Via Sobrero e Via Bongioanni

Procedono speditamente i cantieri del PNRR che stanno interessando i quartieri Donatello e Gramsci: in settimana davanti alla Scuola dell’Infanzia Lucia Viano in Via Rostagni (quartiere Donatello) verranno piantati nove nuovi alberi (ciliegi da fiore), mentre nel quartiere Gramsci si procederà con l’asfaltatura dell’incrocio fra Via Sobrero e Via Bongioanni.



Nel dettaglio si prevede:

Mercoledì 21 febbraio: asfaltatura del nuovo passaggio ciclo-pedonale tra l’area verde Piazza II Reggimento Alpini a Via Sobrero, interno al perimetro della Scuola Secondaria di I° grado L. Da Vinci.



Giovedì 22 e venerdì 23 febbraio: asfaltatura per la realizzazione dell’incrocio rialzato tra Via Sobrero e via Bongioanni.



I lavori comporteranno la chiusura totale, per due giorni a partire da giovedì 22 febbraio, di Via Sobrero (nel tratto tra Via Castellani e Via Gobetti) e di Via Bongioanni (nel tratto tra Via Nasetta e Via Sobrero). Su tutto il tratto interessato dai lavori verranno posizionati cartelli di interruzione del transito e alcuni divieti di sosta fino a fine lavori, mentre verrà consentito l’accesso ai residenti.



I due interventi del progetto “Mobilità dolce e Scuole al Centro” finanziato con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevedono la rimodulazione delle aree pubbliche circostanti gli edifici scolastici (strade di accesso, marciapiedi, piste ciclabili) per garantire maggiore sicurezza a chi vi accede, attraverso la realizzazione di piazze scolastiche, pedonalizzazioni e interventi di moderazione del traffico. I due interventi porteranno con sé anche l’ampliamento della rete ciclabile in corrispondenza delle varie scuole, incrementando la rete ciclistica a servizio di studenti ed insegnanti.