Il gruppo scout di Savigliano si presenta alla cittadinanza domenica 25 febbraio

Come tutti gli anni, a febbraio si festeggia la "Giornata del Pensiero" 2024 (Thinking Day), festa mondiale dello Scautismo.

Il Gruppo scout di Savigliano, sarà domenica 25 febbraio in piazza del Popolo dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 per presentarsi.

Le persone potranno così vedere cosa fanno i giovani del gruppo, curiosare tra le loro attività, sperimentarsi in prima persona in giochi e sfide e conoscere meglio la loro realtà, o anche solo chiedere informazioni.

Gli scout saviglianesi contribuiscono ai festeggiamenti insieme alla città ed organizzano giochi, laboratori e attività per adulti, bambini e ragazzi di tutte le età, sul tema della cura del nostro pianeta e la tutela dell'ambiente.

Questo tema è stato scelto dagli scout di tutto il mondo per il 2024.

In caso di maltempo l’evento si terrà nella sede degli scout di Savigliano in piazza Molineri 8 (Chiostro di San Pietro).

"Dal 2014 - spiegano i referenti - il gruppo scout 'Savigliano1' accoglie ragazzi di diverse età e si impegna nella loro crescita, secondo le regole fondamentali dello scoutismo: servizio al prossimo, aiutare gli altri, migliorare se stessi, vivere con lealtà, fare del proprio meglio.

Questo metodo educativo è fondato sul volontariato e sull' 'imparare facendo', attraverso attività all'aria aperta e in gruppi.

Offre ai giovani la possibilità di fare amicizia e vivere esperienze educative divertendosi ed imparando a giocare un ruolo responsabile nella vita".

Lo scoutismo si rivolge a ragazzi dagli 8 ai 20 anni, circa, articolandosi in tre fasce di età (o “branche”): da 8 a 11 anni i bambini e le bambine vivono nel “branco” come lupetti; dai 12 ai 16 anni i ragazzi e le ragazze sono nel “reparto” come esploratori e guide; dai 17 ai 20 anni i giovani, uomini e donne, sono nel “clan” come rovers e scolte.

Chi desidera avere maggiori informazioni può contattare via e-mail il gruppo all'indirizzo: savigliano1@piemonte.agesci.it