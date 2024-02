Incontro tra l'amministrazione di Villanova Mondovì e le persone accolte con il progetto SAI

Si è svolto lo scorso giovedì 15 febbraio un primo incontro tra l'amministrazione comunale di Villanova Mondovì e le persone accolte in paese attraverso il progetto SAI (Sistema Accoglienza Integrazione).

Nato nel 2018, grazie al CSSM (Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Monregalese), il progetto è gestito da tre cooperative del territorio (Animazione Valdocco, Proteo e Animazione & Territorio) che si occupano di accogliere richiedenti asilo e rifugiati in 13 Comuni.

Il sindaco Roberto Murizasco, affiancato dai consiglieri Romina Capitani, delegata alle Pari opportunità e Susi Bruno delegata ai rapporti con il CSSM, ha incontrato, nella sala consigliare, le persone accolte sul territorio villanovese che hanno avuto modo di presentarsi e farsi conoscere.

Oltre agli utenti del servizio erano presenti gli operatori delle cooperative interessate ed il funzionario del CSSM Luca Armando nonché i mediatori culturali che fanno da tramite con coloro che sono stati accolti da poco tempo in Italia.

"Ringraziamo gli operatori impegnati in questo progetto - ha sottolineato il primo cittadino, con parole di vicinanza e comprensione rivolte a tutti coloro che sono stati costretti ad abbandonare il proprio paese d'origine - che con spirito di abnegazione sono impegnati nell'accoglienza con sensibilità e disponibilità".

Attualmente nel Comune di Villanova sono accolte 16 persone (2 donne, 1 nucleo familiare e 11 uomini) che vivono in cinque appartamenti. Provengono da: Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Ucraina, Burkina Faso, Costa D’Avorio, Tunisia, Guinea Bissau. Il tempo di permanenza previsto dal progetto è di 6 mesi rinnovabile di altri 6, tenendo conto che per ognuno viene svolta una progettazione individuale.

Le persone seguite dal SAI sono impegnati in diverse attività: studio della lingua italiana (15 ore a settimana), partecipazione a corsi di formazione professionale, conoscenza di aziende del territorio attraverso l’esperienza del tirocinio, ricerca di un posto di lavoro, partecipazione ad attività di integrazione sul territorio in collaborazione con il Comune di Villanova.

"Delle 16 persone accolte in questo momento: 6 lavorano, 3 stanno facendo un’esperienza di tirocinio in aziende del territorio, 3 frequentano i corsi di lingua italiana, 3 hanno iniziato un corso presso la Scuola Edile di Savigliano, una bambina è inserita presso la Scuola Primaria di Villanova. - hanno spiegato i referenti del progetto - In questi anni diversi sono stati i momenti di scambio e confronto con l’Amministrazione Comunale e gli abitanti di Villanova e il progetto ringrazia per l’accoglienza dimostrata e la disponibilità a proseguire per il futuro”.