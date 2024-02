La siccità torna a spaventare la Granda: in Provincia riunione del Tavolo Permanente sull’Acqua

La siccità torna a fare paura anche nella Granda. Il problema è stato affrontato lunedì 19 febbraio in Provincia al Tavolo Permanente sull’Acqua che ha approfondito le questioni legate all’utilizzo della risorsa idrica nel comparto irriguo e le scadenze degli adempimenti posti in capo ai concessionari.

Nel corso della riunione c’è stato un aggiornamento sulle modalità di gestione della crisi idrica in vista del sopraggiungere della stagione irrigua 2024 e sulle condizioni di deroga del cosiddetto Deflusso minimo vitale (Dmv) e Deflusso ecologico (De) , oltre a proposte e iniziative per efficientare e migliorare l’utilizzo della risorsa idrica nel comparto agrario.

Numerosi interventi hanno sottolineato la grande difficoltà del comparto agricolo nel disporre della risorsa idrica necessaria per le coltivazioni e, nel contempo, della frammentazione esistente fra i Consorzi di primo e secondo grado, al fine di individuare modalità condivise per il superamento delle criticità e trovare una difficile mediazione tra le richieste d’aiuto dell’agricoltura e la tutela ambientale dei corsi d’acqua .

“La numerosa partecipazione all’incontro – è il commento di Robaldo e Sannazzaro – dimostra quanto sia sentito e importante questo tema per la nostra provincia. Tanti sono gli spunti e le sollecitazioni che facciamo nostre per essere vicini al territorio, in vista di una stagione agricola che si prospetta critica se non arriveranno, come successo lo scorso anno, delle piogge importanti. Riconvocheremo presto il tavolo per monitorare la situazione perché è fondamentale muoversi uniti di fronte alle difficoltà”.