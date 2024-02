Mondovì, sabato 23 febbraio l'assemblea ordinaria annuale del CAI

Si svolgerà venerdì 23 febbraio 2024, alle ore 21, presso la Sede di via Beccaria 26 l'Assemblea ordinaria annuale del CAI Mondovì, alla quale sono convocati tutti i soci della Sezione.

Una riunione importante, durante la quale si svolgeranno le elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo sezionale, che resterà in carica per il prossimo triennio. All'Ordine del Giorno, la nomina del Presidente dell'Assemblea e di due scrutatori; la relazione del Presidente della Sezione e dei responsabili delle Commissioni sezionali; l'approvazione del conto consuntivo relativo all'anno 2023; l'approvazione delle quote sociali; l'approvazione del bilancio preventivo 2024; la votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo, che sarà composto da 11 consiglieri, 3 revisori dei conti e 2 delegati alle Assemblee del sodalizio; le varie ed eventuali.

Come da tradizione, durante l'Assemblea si procederà alla consegna dei distintivi ai soci sessantennali (Igor Botte); ai soci cinquantennali (Davide Avagnina, Michele Bertolino, Luigi Bessone, Gianpiero Bonelli, Guido Calleri, Enrico Mantero, Franca Mantero), e ai soci venticinquennali (Luisa Billò, Stefano Dho, Giovanni Ferrero, Renato Griseri, Paolo Mulassano, Alessandra Porro, Andrea Porro, Giuseppe Somà, Diego Tomatis, Luciana Trona).