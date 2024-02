Nove minuti per uscire dalla stazione di Savigliano e timbrare il cartellino del turno delle 6 all'Alstom

Treni dei pendolari e disservizi. Nove minuti, quando va bene, per raggiungere il luogo di lavoro, scapicollandosi fuori dalla stazione. E' questo il contenuto della lettera che ci ha scritto un dipendente dell'Alstom di Savigliano e che condividiamo con i lettori.

"Rubo qualche minuto per mettervi al corrente di una problematica che affligge me e diversi altri colleghi della stessa azienda, nonché altri lavoratori di aziende site in Savigliano, quali ad esempio i dipendenti dell'ospedale, nella speranza che si possa in qualche maniera mettere in luce la situazione.

A partire dal giorno 20 gennaio 2024, la tratta ferroviaria che unisce Torino a Fossano ha subito uno slittamento di orario che ha reso l'ingresso in azienda un problema insormontabile per coloro i quali usufruiscono come pendolari del servizio di Trenitalia.

Dovendo entrare con turno di lavoro alle ore 06:00, il primo treno (quello delle 4.45) in arrivo a Savigliano proveniente da Torino fermava in stazione alle ore 05:47 (al netto dei quotidiani ritardi) e ci costringeva a corse contro il tempo per percorrere la distanza stazione/azienda in tempo per poter timbrare entro il limite consentito. E questa era la situazione già difficile al 20 di gennaio.

A partire da questa data, l'arrivo a Savigliano è stato posticipato di ulteriori 4 minuti (05:51 teorici), e siccome questa programmazione viene continuamente disattesa, non è più possibile rispettare l'orario di ingresso sul lavoro. Al mattino, in stazione, dopo l'apertura delle porte del treno, un'onda di lavoratori si scaraventa giù dalle scale e inizia una corsa della speranza (non di piacere con scarpe da jogging, ma con zaini in spalla, scarpe antinfortunistiche, giubbotti pesanti).

E sto parlando di una situazione quotidiana, non un'eccezione alla normalità. L'elenco dei rischi a cui si va incontro è enorme, tra i quali il rischio caduta dalle scale, rischio di scivolare sulle foglie nel viale pedonale, rischio su manto ghiacciato, rischio di scontro con altre persone, specie di fronte all'ex Alpi informatiche, dove c'è un angolo con poca visuale e nessuno rallenta, né a piedi, né in bici, né in monopattino.

Mi sono già rivolto ai sindacati interni all'Alstom, al Co.M.I.S (coordinamento per la mobilità integrata e sostenibile), siamo stati accolti in udienza dal sindaco di Savigliano Antonello Portera e con gli altri pendolari abbiamo stabilito di inoltrare ogni giorno una protesta sul portale di Trenitalia, ma, come ben può immaginare, al momento, tutto questo non sta portando alcun beneficio.

Io ho 55 anni, sono ancora in forma e penso di poter reggere ancora lo stress di queste mattinate, spero fino alla pensione, ma se mi guardo attorno vedo persone che sono letteralmente prese dal panico, che temono di non farcela e che i continui ritardi sull'ingresso possano prima o poi portarli a richiami o licenziamenti da parte del loro datore di lavoro. Avremmo avuto bisogno di più minuti a disposizione, invece ce ne sono stati tolti.

Mi fermo qui con le lamentele ma erano necessarie per farvi pervenire la reale situazione a cui siamo sottoposti. Scrivo a voi, certo che siate totalmente ignari della faccenda, ma non per questo che non ne dobbiate essere al corrente, e vi chiedo gentilmente di non lasciare questa richiesta inascoltata. Non abbiamo le armi nè la forza per combattere questa battaglia da soli. Per favore dateci una mano a dar voce a questa richiesta che per noi non può restare insoluta.

Lettera firmata