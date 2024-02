Scoprire il proprio talento? Arriva “Talented” nuovo progetto dell’associazione Andirivieni di Busca

“Cerchiamo giovani della generazione Z che vogliano scoprire i loro talenti”. Esordisce così Andirivieni di Busca.

Si chiama “Talented” ed è il nuovo bellissimo progetto di questa associazione, in arrivo per i giovani tra i 16 ed i 25 anni.

“I ragazzi e le ragazze - spiegano gli organizzatori del percorso - potranno sviluppare idee per realizzare qualcosa nel contesto in cui vivono e, perché no, iniziare a cambiare le cose”

Un’idea nata alla fine del 2022, con un sondaggio realizzato da Andirivieni che ha raccolto i bisogni dei giovani e i loro interessi: “Spesso i giovani hanno tante idee e sanno cosa è importante per loro, ma non sanno da dove cominciare per realizzarle oppure temono di non essere abbastanza capaci. Con Talented vogliamo dare l’occasione e gli strumenti per sviluppare queste idee e, durante il percorso, scoprire i talenti di ognuno e valorizzarli”.

Il percorso di Talented è gratuito e prevede 6 incontri, per un numero massimo di 15 partecipanti.

Si svolgerà a Busca e nei dintorni, tra marzo e maggio. Oltre ad appuntamenti dedicati allo sviluppo delle idee proposte, sono previsti il lavoro in gruppo, la visita di una realtà della zona e l’accompgamento di Socialfare, Centro per l’innovazione sociale di Torino.

Una grande occasione dunque. Per partecipare è necessario candidarsi, singolarmente o in gruppo, entro l’8 marzo alle ore 12 attraverso questo form: https://forms.gle/ZHJ7o5HkR6phgYKJ6.

Sono previste due serate di presentazione del progetto: il 23 febbraio alle ore 18.30 presso l’ala di piazza Santa Maria a Busca e il 24 febbraio alle ore 17.30 presso il pub Il Galot a Roccabruna