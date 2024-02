Torre San Giorgio: incontro alla scoperta della canzone dialettale piemontese

A Torre San Giorgio nell’ambito del ciclo di incontri “La cultura che batte” organizzati dall’associazione “Libertas San Giorgio” giovedì 22 febbraio alle 20, si terrà l’incontro “La canzone dialettale in Provincia di Cuneo” nella sala della pinacoteca “Carlo Sismonda” in Casa Bonino.

Relatore della serata sarà Roberto Bella, detto “Bertu”, conosciuto per essere il chitarrista dei Trelilu, gruppo musicale comico cuneese originario di Mondovì.

Si scopriranno la storia e le curiosità legate alle canzoni dialettali piemontesi.

Un incontro non solo per coloro che ricordano con nostalgia il Piemonte di un tempo, ma anche per chi desidera proiettarsi verso il futuro mantenendo viva la propria identità e le proprie tradizioni legate alle canzoni dialettali.

Ingresso libero.