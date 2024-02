Posizione Aperta per Receptionist nel Settore Turistico a Savigliano

Una struttura nel settore turistico di Savigliano è attualmente alla ricerca di un Receptionist con esperienza per ampliare il proprio team. Questo ruolo offre la possibilità di lavorare in un ambiente professionale, interfacciandosi con una clientela variegata e internazionale.

Requisiti per la Posizione:

Esperienza: Richiesta esperienza pregressa come receptionist o in ruoli simili, preferibilmente in ambito turistico.

Lingua Inglese: È necessaria una buona conoscenza dell'inglese per comunicare efficacemente con ospiti internazionali.

Competenze Informatiche: Fondamentale la familiarità con i principali software di gestione alberghiera e pacchetti office.

Abilità di Comunicazione e Organizzative: Importanti per gestire le attività quotidiane e offrire un servizio di qualità.

Empatia: Essenziale per relazionarsi con i clienti, comprendendo e anticipando le loro esigenze.

Candidatura:

Se ritieni di rispondere ai requisiti e sei interessato a questa opportunità, ti invitiamo a inviarci il tuo curriculum vitae e una breve presentazione all'indirizzo email info@lagolasirenetta.it . Questa è un'occasione per chi cerca un ruolo nel settore turistico a Savigliano e desidera far parte di un team dinamico.

Siamo alla ricerca di persone motivate, pronte a contribuire al successo della nostra struttura. Se sei pronto per questa sfida professionale, attendiamo la tua candidatura.