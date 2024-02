Venerdì 23 febbraio, un'ode al Baccalà all'Osteria del Tempo Stretto ad Albenga

La rassegna "I venerdì dell'Osteria" ideata dalla chef Cinzia Chiappori e dalla sommelier Miranda Moroni, ti invita a un'imperdibile serata dedicata al "Solo Baccalà".

Venerdì 23 febbraio, a partire dalle ore 20:30, l'Osteria del Tempo Stretto ti delizierà con un menù degustazione che celebra questo prezioso merluzzo, protagonista indiscusso della tradizione culinaria ligure, in particolare ad Albenga.

Un viaggio di sapori tra storia e innovazione:

Frittelle di Baccalà e Carciofi di Albenga: un connubio perfetto tra la sapidità del baccalà e la freschezza dei carciofi locali.

Baccalà alla Veneziana e Polenta Taragna croccante: un classico reinterpretato con la croccantezza della polenta taragna.

Ravioli di Brandacujun in Piemonte: un omaggio alla Liguria con un ripieno cremoso di baccalà e patate.

Baccalà alla genovese: la ricetta tradizionale ligure, ricca di sapori e aromi.

Sorbetto al mandarino di Ciaculli: un tocco di freschezza per concludere in bellezza.

Un'esperienza culinaria da non perdere:

Il menù degustazione è proposto a 50 euro, bevande escluse.



Lasciati conquistare dal fascino intramontabile del Baccalà!

Per informazioni e prenotazioni, contattare Cinzia al 392-6221924 o Miranda al 339-3054033. L'Osteria del Tempo Stretto ti aspetta in Reg. Rollo, 39 ad Albenga per un'immersione nel gusto e nella tradizione.