A Cuneo la mostra "Mondo dei fiori" dell'artista Zoey Zuo

A Cuneo, da sabato 24 febbraio, mostra di pittura "Mondo dei fiori” dell’artista ZOEY ZUO". L'esposizione, allestita presso il Dama 3 Cafè, in via Carlo Emanuele III 33A, sarà visitabile da sabato 24 febbraio a sabato 23 marzo.

Sabato 24 febbraio, dalle ore 18,30, si terrà il vernissage dell’artista ZOEY ZUO che illustrerà le sue opere. E’ una mostra di pittura della giovane artista cinese https://zoeyzuoart.com/home/ che ha conseguito la laurea magistrale presso il Dipartimento di Decorazione dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. Il suo lavoro è stato esposto a Torino, Pechino, Venezia, Vienna, Firenze, Cremona.

L’artista ZOEY ZUO, una creativa talentuosa il cui amore per la natura si manifesta magnificamente nei suoi dipinti di fiori, è molto più di una pittrice di fiori; è una narratrice visiva che ci conduce in un viaggio incantevole attraverso la bellezza della natura. La sua abilità nel modificare i colori trasforma i tradizionali paesaggi floreali in opere d'arte moderne e avvincenti.

In ogni pennellata, ZOEY ZUO cattura l'essenza dei fiori con un occhio attento alla variazione cromatica. I suoi dipinti non sono solo una rappresentazione visiva della natura, ma una reinterpretazione emozionante e audace. Dalla tavolozza di colori emergono sfumature inaspettate, che si fondono armoniosamente per creare composizioni vibranti e suggestive. Il suo approccio innovativo all'uso del colore trasmette un senso di vitalità e dinamicità alle sue opere. Attraverso l'esplorazione di tonalità audaci e combinazioni inusuali, ZOEY ZUO ci invita a riconsiderare la bellezza dei fiori e della natura sotto una luce nuova e stimolante. Le sue opere non sono semplici dipinti di fiori, ma visioni cromatiche che catturano l'attenzione e suscitano emozioni. La sua abilità nell'uso del colore apre nuove porte alla percezione artistica, portandoci in un mondo dove la natura si manifesta attraverso una tavolozza di infinite possibilità.

L’ingresso è gratuito.