Iscriviti alla passeggiata solidale MARENE WALK

La passeggiata solidale MARENE WALK ha lo scopo principale di promuovere la Salute e il Benessere, tramite un cammino solidale nelle campagne marenesi.

La diffusione delle buone abitudini alimentari, di uno stile di vita attivo e l’impegno profondo per lo sport, oltre alla partecipazione di numerosi professionisti sanitari che collaborano presso il Centro Medico Marenese, fanno di questa iniziativa un momento vitale per la comunità marenese e limitrofa.

L’iniziativa non persegue scopi di lucro, il costo di ogni pettorale è di 5 euro, tale cifra sosterrà i progetti delle associazioni che prendono parte all’iniziativa e alla promozione di attività di sport e svago per bambini e ragazzi.

Ogni partecipante avrà modo di ristorarsi lungo il percorso con una tazza di the o caffè e al termine potrà ritirare un pacco gara.

L’evento è rivolto anche agli amici a 4 zampe, chi lo desidera potrà partire in un gruppo guidato dedicato ai nostri animali.

Il percorso stabilito di 8,5 km è facilmente percorribile ed è identificato come anello della Valle.

La partenza avverrà domenica 10 marzo da Piazza Carignano, di fronte a Centro Medico Marenese con i seguenti orari:

9:45 ritrovo

10:00 partenza

10.15 partenza con gli amici a 4 zampe

12:15 termine ultimo per ritirare il pacco gara

L'evento è organizzato dal Centro Medico Marenese s.a.s., con sede in Marene, Piazza Carignano 11/13 in collaborazione con le seguenti associazioni: Marene Volley, Asdc Marene Calcio, Ars Armonica, For Africa Onlus, Scuola Materna Santa Teresa Del Bambin Gesù e Gruppo Caritas Marene.