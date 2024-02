Marene, la Compagnia Onda Teatro presenta lo spettacolo Azzurra e Sole

Continua la rassegna teatrale curata dalla compagnia Il Melarancio di Cuneo presso l’Auditorium San Giuseppe di Marene. Domenica 25 febbraio alle ore 16.00 andrà in scena lo spettacolo AZZURRA E SOLE dedicato ai bambini dai 3 agli 8 anni ed alle loro famiglie. Un modo per passare una domenica pomeriggio in famiglia e far scoprire ai più piccoli la magia del teatro.

Azzurra e Sole sono amiche anche se molto diverse fra loro. Il gioco che intraprendono è quello di raccontare le loro storie preferite attraverso la regola del “facciamo che io ero…”

Così, Azzurra e Sole entrano in confitto come Cappuccetto Rosso e il Lupo, ma sono anche amiche inseparabili come Piccolo blu e Piccolo giallo, i protagonisti della storia di Leo Lionni, una delle loro preferite.

Seguendo il filo dei colori fondamentali, le storie si schiudono e si trasformano in un gioco, dove ogni confitto è seguito da una ricomposizione.









I posti sono limitati ed è consigliata la prenotazione tramite il seguente link:

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-azzurra-e-sole-770544899537







oppure andando su: https://parrocchiamarene.it/auditorium/