La Lega al fianco degli agricoltori per la risorsa acqua

"Il cambiamento climatico - commenta il senatore Bergesio - impone a tutti noi un’attenta valutazione ed è per questo che come Lega siamo impegnati in tutte le sedi istituzionali nel sostegno ai consorzi e alle aziende agricole per migliorare la rete idrica, contenere le dispersioni ed efficientare l’uso dell’acqua di irrigazione, favorendo in parallelo la creazione di invasi".