Uniti per Alba: "Sul rinnovo in Fondazione Crc bene gli auspici del sindaco Bo, ma ora sia conseguente"

Il Comune di Alba ha pubblicato, con un ritardo di alcuni giorni rispetto ad analoghi provvedimenti assunti dalle amministrazioni di Cuneo e Mondovì, il bando per l’individuazione del nominativo da designare in seno al Consiglio Generale della Fondazione CRC.

La prima considerazione che ci sentiamo di proporre è la ristrettezza dei tempi previsti dal predetto bando: poco meno di venti giorni per manifestare le candidature all’organismo di rappresentanza di una delle istituzioni più importanti del territorio costituiscono un periodo davvero insufficiente per far emergere le migliori disponibilità.

Per contro abbiamo recepito con molto interesse la dichiarazione del sindaco Bo laddove evidenzia la necessità di soluzioni unitarie superando le rigidità territoriali e politiche. Riteniamo che questa impostazione sia sempre auspicabile, ancor di più per Alba, considerato che la designazione deve essere espressa da un sindaco ormai in scadenza.

Altrettanto delicata e impegnativa è la partita relativa alla nomina del presidente e del consiglio di amministrazione: Alba, senza cadere in sterili campanilismi, deve esplicare il suo ruolo di realtà trainante in ambito economico, sociale e culturale nel panorama della Granda. Tutto questo con l’obiettivo di salvaguardare l’indipendenza e l’operatività di una realtà quale la Fondazione CRC preziosa e indispensabile per lo sviluppo della nostra provincia.

Ora ci attendiamo che l’azione del Sindaco Bo sia coerente a queste dichiarazioni di principio: come gruppi consiliari di minoranza esprimiamo la nostra disponibilità a partecipare in modo concreto a questo processo, individuando gli ambiti istituzionali più idonei, al fine di dare il nostro contributo nell’interesse della città e del territorio.

