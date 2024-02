Bocce: prosegue a Saluzzo il Memorial Pinin e Carlo De Chiesa, completato il quadro degli ottavi di finale

Prosegue, sempre con interesse e partecipazione di pubblico, a Saluzzo, presso la Bocciofila Auxilium, la 50^ edizione del Memorial Pinin e Carlo De Chiesa, kermesse notturna di bocce a quadrette per la specialità volo.

Lunedi 19 febbraio, con la direzione di gara di Gianfranco Reinaudo, con la qualificazione di quattro formazioni, si è completato il tabellone degli ottavi di finali.

Proseguono il cammino Auxilium Azienda Agricola Paolo Bertea di Marco Capello che ha superato per 12 a 9 nel derby saluzzese la Beccaria di Scarnafigi di Domenico Garzino, la Bra Bocciofila Azigroo di Gabriele Parena che aveva la meglio dell’Enviese di Francesco Grisetti per 13 a 5,l’ Albese di Romolo Artusio per 10 a 9 contro Veloce Club Arcobaleno Noleggi di Barone e del Pozzo Strada di Matteo Ronco per 13 a 10 contro la Centallese di Simone Mana.

Terminata la fase eliminatoria, da lunedi 26 febbraio, con la direzione di gara di Davide Gallo , inizieranno la prima parte degli ottavi, dove sono ancora in corsa cinque formazioni di casa targate Auxilium e della Beccaria Scarnafigi. La seconda fase degli ottavi di finale si giocherà lunedi 4 marzo, quarti di finali 11 marzo, semifinale 18 marzo e finalissima il 25 marzo.

Risultati di lunedi 19 febbraio

Girone 3 Centallese (Simone Mana)- Pozzo Strada To (Ronco) 10-13

Girone 4 Bra Agrizoo (Gabriele Parena)-Enviese(Grisetti)13-5

Girone 5 Veloce Club Arcobaleno Noleggi (Barone)-Albese(Artusio)9-10

Girone 6 Auxilium Az.Agricola Bertea (Capello)-Beccaria(Garzino) 12-9

Lunedi 26 febbraio ore 21 in programma gli Ottavi di Finale 1 Fase

Veloce Club Opel Banchio (Tortone)-Pozzo Strada (Luciano)

Beccaria Scarnafigi (Tavella)-Beinettese (Castellino)

Auxilium Petrolnafta (Ferrero)- Auxilium Marmadia Caffè Pagno (Cravero)

Forti Sani Fossano E-on (Panero)- Auxilium Acuna Matata Bar di Manta (Minucelli)