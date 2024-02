Pietro Saccardi si qualifica per gli Europei ed i Mondiali di Latin Style. Il giovanissimo ballerino della Imperial Dance, una delle stelle più brillanti dell’Accademia cuneese di ballo, ha staccato il pass per partecipare agli eventi più importanti di questa stagione sportiva: i Campionati Europei ed i Campionati Mondiali della IDO (International Dance Organization).

Pietro, con i risultati ottenuti ai Campionati Italiani Assoluti FIDS ( Federazione Italiana Danza Sportiva) che si sono svolti alla PlayHall di Riccione, ha ottenuto la qualificazione ai Campionati Europei che si svolgeranno a Portorož in Slovenia dal 24 al 26 Aprile prossimi ed ai Mondiali a Skopje in Macedonia del Nord dal 18 al 23 Novembre.



A Riccione, le performance dell’atleta cuneese nella categoria Latin Style, gli hanno garantito la 6^ posizione in samba, la 5^ posizione in Cha Cha Cha, la 5^ posizione in rumba e la 5^ posizione in Jive per un risultato che va oltre le più rosee aspettative.



“E’ stata una bellissima esperienza, ho messo in pratica il programma che avevo fatto con il mio maestro di danza nella scorsa settimana prima di questi campionati per raggiungere questo risultato” ha dichiarato un raggiante Pietro ai giornalisti che lo hanno intervistato al termine della sua esibizione.