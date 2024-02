Sono sette gli atleti convocati dal direttore tecnico Bartolomeo Pala in accordo con il responsabile del settore Coppa Europa Lorenzo Buzzoni per la tappa di SlopeStyle del circuito continentale in programma a Prato Nevoso, in provincia di Cuneo.

Saranno in gara Gregorio Marchelli, Loris Framarin, Leo Framarin, Ian Matteoli, Marilù Poluzzi, Emma Gennero e Matilde Pizzutto.

La tappa cuneese si aprirà mercoledì 21 febbraio con il turno di qualificazione in vista delle sfide del giorno successivo.