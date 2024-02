Volley femminile: il punto sul settore giovanile Lab Travel Honda Cuneo

Settimana complicata per i gruppi del settore giovanile Lab Travel Honda Cuneo: la Serie C ospita le vercellesi del Volley Cigliano ma, nonostante il set strappato alle avversarie, non porta a casa nuovi punti; stesso copione per l’Under 18 che cede al Libellula Volley; anche l’Under 14 non riesce a riscattarsi negli ottavi di finale contro il Pgs El Gall; uniche note positive per l’Under 13, che continua imperterrita la propria corsa, e l’Under 12 che con la vittoria di domenica 18 conclude la prima fase del girone 4vs4 qualificandosi tra le prime 7 migliori squadre del girone.

La 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐂 dei 𝐂𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐆𝐢𝐨𝐫𝐝𝐚𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨-𝐆𝐮𝐞𝐫𝐫𝐢𝐞𝐫𝐨 non riesce nell’impresa di sottrarre punti alle atlete del Volley Cigliano: una formazione più esperta e potente, contro cui le cuneesi hanno messo in campo tutte le loro doti difensive. Il prossimo appuntamento, in trasferta, è previsto per sabato 24 febbraio, ore 20:30, contro la formazione del Teamwork To Play, attualmente in 5° posizione in classifica. Ecco nel dettaglio l’andamento della gara contro il Volley Cigliano:

𝐈 𝐒𝐄𝐓 Coach Giordanetto schiera Testa in regia, Viglietti opposto, Donadei e Cassini schiacciatrici laterali; al centro Tomatis e Thior, Romano libero. Partenza sottotono per le cuneesi, che ingranano solo sullo 0-4. Si procede punto a punto, con una buona prestazione dei centrali di entrambe le squadre. Sorpasso cuneese sull’ 11-10 con una grande parallela di Viglietti da posto 2. Continuano il bel lavoro Donadei e Romano in difesa e Cassini in attacco. Sul 15-12 coach Bono ferma il gioco e chiama a raccolta le sue. Le biancorosse mettono in campo una difesa solidissima, portandosi così a quota più 5. Poi, un momento di incertezza riporta avversarie in scia e sul 19-18 coach Giordanetto chiede il suo primo time out. Il tentativo per fermare il ritmo di gioco avversario non funziona e le cuneesi non riescono a rientrare in partita, lasciandosi sorpassare sul 19-20. Sul 22-24 coach Giordanetto ferma ancora una volta il gioco. La buona intesa di Testa e Thior riapre le sorti del match sul 23-24, obbligando Coach Bono a chiedere tempo. Nonostante il tentativo di rimonta, il parziale si conclude a favore delle avversarie (23-25).

𝐈𝐈 𝐒𝐄𝐓Buona ripartenza di Cuneo che entra in campo con grinta e si porta subito in vantaggio per 6-2. Segue una perdita di lucidità che permette al Volley Cigliano di recuperare terreno, trovando nuovamente l’aggancio sul 6-6. La situazione si sblocca grazie a Viglietti dalla seconda linea che trascina le sue sul 7-6, poi un grande primo tempo di Tomatis permette di allungare ulteriormente (9-7). Le squadre proseguono facendo molto bene a muro e in difesa e, grazie a un ace di Thior dai 9 metri, Cuneo si porta sul 15-11. Un buon lavoro a rete fa avvicinare pericolosamente le avversarie e sul 15-14 Coach Giordanetto chiama time out per ricaricare le sue. La situazione però non cambia e le cuneesi sembrano aver perso il ritmo: ancora una volta c’è il sorpasso avversario (15-16). Primo cambio per la formazione di casa: entra Oberti per Donadei, a rafforzare la ricezione. Un missile di Viglietti dalla seconda linea riporta la situazione in parità (16-16), ma sul 16-17 Coach Giordanetto decide di chiedere il suo secondo time out. Il doppio ace di Oberti permette di rientrare in partita (19-19) e, così, si continua a lottare pallone dopo pallone fino al 22-23. Per la seconda volta, però, a chiudere i conti sono le vercellesi sul 22-25.

𝐈𝐈𝐈 𝐒𝐄𝐓Il copione non cambia nel terzo parziale: le cuneesi iniziano bene e si portano sul 2-0, ma le vercellesi non ci stanno e ritrovano subito prima l’equilibrio (3-3) e poi il sorpasso (3-5). Cuneo ritrova a sua volta la parità e si procede a braccetto. Sul 9-10 l’ace di Donadei mette in moto la riscossa biancorossa e sul 18-16 il punto vincente di Viglietti obbliga coach Bono a chiedere time out. L’andamento della partita sembra poi volgere nuovamente a favore delle avversarie, che mettono la freccia: 18-20 e questa volta è coach Giordanetto a chiamare a raccolta le sue per tentare il tutto per tutto. Le biancorosse rientrano così in campo con rinnovata energia e trovano subito l’aggancio e poi il sorpasso (21-20). Ancora una volta, però, il vento cambia e Vercelli firma il controsorpasso (21-22). Time out per la panchina di casa e sul 23 pari la Palestra Media 4 si infiamma. Questa volta sono le ospiti a fermare il gioco, ma non è sufficiente perché l’ondata cuneese è inarrestabile: sul 24 pari l’ace di Viglietti dai 9 metri e l’attacco profondo di Cassini da posto 4 riaprono le sorti della partita (26-24).

𝐈𝐕 𝐒𝐄𝐓Si inizia titubanti e Cigliano non si lascia sfuggire l’occasione, prendendo subito il largo: 0-4 e time out di Coach Giordanetto per mettere a freno il gioco avversario. Le cuneesi innescano il tentativo di rimonta con due buone palle sette di Thior e un ace di Cassini e si portano a meno uno (4-5). Tuttavia, non riescono a macinare gioco con continuità e per l’intero corso del parziale continueranno ad avvicinarsi alle avversarie, senza mai riuscire ad agganciarle. Sul 12-17 secondo time out per la panchina di casa, per cercare di ritrovare la grinta necessaria a riaprire i conti. Sul 14-19 la Lab Travel Honda Cuneo tenta di scuotere la situazione con un cambio della diagonale palleggio-opposto: out Testa e Viglietti, dentro De Carlini e Oberti. Niente da fare però per le padrone di casa e sul 16-21 si chiude il doppio campo. Piccola reazione cuneese che, sul 18-21, obbliga coach Bono a fermare il gioco. Il match si conclude 20-25 a favore del Volley Cigliano, una formazione sicuramente di maggiore età e con più esperienza e forza in campo. Buona prestazione da parte delle cuneesi (soprattutto in difesa), ma decisamente migliorabile soprattutto in termini di carattere e lucidità. [Lab Travel Honda Cuneo- Volley Cigliano 1-3 (23-25 / 22-25 / 26-24 / 20-25)]

Proseguendo con un resoconto delle prestazioni del settore giovanile griffato Lab Travel Honda Cuneo: ’𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟖 ospita ancora una volta le braidesi del Libellula Volley: un match di alto livello, nel quale entrambe le formazioni lottano punto a punto fino al fischio finale. Le cuneesi di 𝐂𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐋𝐚𝐦𝐛𝐞𝐫𝐭𝐢-𝐅𝐫𝐢𝐬𝐨𝐧 partono titubanti, cedendo il primo parziale alle avversarie; nel secondo set la situazione si ribalta a favore di Cuneo e le sorti della partita si riaprono. Niente da fare invece negli ultimi due parziali, dove le atlete di Coach Pretto macinano gioco e impediscono la rimonta delle padrone di casa. Lunedì 19 Febbraio sarà la volta del match di ritorno contro l’Alba Volley di Coach Biestro, attualmente alla prima posizione in classifica. Una partita che si prospetta complicata sotto molti aspetti per le nostre ragazze, in cui serviranno testa e cuore per cercare di portare a casa nuovi punti.

[Lab Travel Honda Cuneo- Libellula Volley 1-3 (21-25 / 25-21 / 19-25 / 20-25)]

L’ 𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟒 si sposta in trasferta a Cavour per gli ottavi di finale contro le atlete del Pgs El Gall. Dopo mesi di vittorie e ottime prestazioni, le biancorosse dei 𝐂𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐆𝐮𝐞𝐫𝐫𝐢𝐞𝐫𝐨-𝐏𝐞𝐚𝐧𝐨 sembrano trovarsi in una fase calante, del morale e delle prestazioni: non riescono infatti a redimersi dopo la sconfitta contro il Volley Cherasco e cedono anche in questo caso la vittoria alle avversarie: una formazione sicuramente molto solida e contro la quale le nostre ragazze avrebbero potuto divertirsi maggiormente, mettendo in campo tutto quello che hanno imparato in questi mesi. Con un po’ di rammarico, dunque, sfuma davanti ai loro occhi la possibilità di classificarsi nelle migliori 8 squadre della provincia; ora sarà il turno del girone 9/16° posto, dove dovranno lottare contro formazioni conosciute e altre mai affrontate. Servirà ritrovare quel carattere e quella grinta che le ha sempre caratterizzate, per non perdere punti e lottare fino all’ultimo per ottenere la migliore qualificazione possibile. Le squadre contro cui si contenderanno la vetta del girone saranno: Bam Morozzo, L’Alba Volley Junior, Libellula Volley, Libertas Borgo, Monvi Bam Lpm Verde, Vbc Savigliano e Volley Marene Asd. Appuntamento dunque per Sabato 03 marzo, ore 15:30, contro la formazione de L’Alba Volley Junior.

[Pgs El Gall - Lab Travel Honda Cuneo 3-0 (25-16 / 25-20 / 25-18)]

Proseguono imperterrite le gattine dell’𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟑 dei 𝐂𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐒𝐜𝐡𝐢𝐟𝐟𝐞𝐫 che conquistano 3 punti importanti contro la formazione del Rs Volley Racconigi, portandosi così in vetta alla classifica. Una partita in cui le prestazioni delle piccole biancorosse sono andate in crescendo, con buone giocate e grande spirito di squadra. In questa settimana di riposo dalle gare servirà rafforzare la tecnica e lo spirito delle ragazze, in vista della grande sfida contro la formazione di eccellenza del Monvi Lpm Bam Rossa, prevista per domenica 03 marzo, ore 16:00, presso il Palaitis di Mondovì.

[Lab Travel Honda Cuneo- Rs Volley Racconigi 3-0 (25-19 / 25-10 / 25-13)]

Le gattine in erba dell’𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟐 concludono in pareggio la prima fase di campionato 4vs4. Una sfortunata sconfitta per mano del Volley Marene Blu e una bella vittoria contro le piccole del Volley Marene Gialla, che permette alle piccole delle 𝐒𝐦𝐚𝐫𝐭 𝐂𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐌𝐚𝐫𝐫𝐨-𝐙𝐚𝐜𝐜𝐚𝐫𝐨 di rientrare tra le migliori 7 formazioni del girone. Ora è il momento delle finali per il Girone 19°/21° posto, che si giocheranno Sabato 24 febbraio, a partire dalle ore 10:00, contro le formazioni del Libertas Borgo Blu e Volley San Damiano. Dopo di che, prenderà il via il Girone 6vs6: un salto nella “pallavolo dei grandi” per le nostre gattine, che nei prossimi allenamenti dovranno cimentarsi con il nuovo campo di 9 metri e progredire nel gioco per poter continuare a divertirsi anche in questa seconda fase.

[Lab Travel Honda Cuneo- Volley Marene Blu 0-3 (12-15 / 10-15 / 14-15)]

[Lab Travel Honda Cuneo- Volley Marene Gialla 3-0 (15-3 / 15-10 / 15-6)]

Ecco di seguito il programma delle prossime gare:

𝐋𝐮𝐧𝐞𝐝𝐢̀ 𝟏𝟗/𝟎𝟐𝐎𝐫𝐞 𝟐𝟏:𝟎𝟎

𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟖: L’ALBA VOLLEY - LAB TRAVEL HONDA CUNEO Palestra Polivalente Centro Storico – Alba

𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟐𝟒/𝟎𝟐𝐎𝐫𝐞 𝟐𝟎:𝟑𝟎

𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐂: TEAMWORK TO PLAY - LAB TRAVEL HONDA CUNEO Centro Sportivo Lingotto – Torino

𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟐𝟓/𝟎𝟐𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟎:𝟑𝟎

𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟔: VBC DOGLIANI - LAB TRAVEL HONDA CUNEO Palazzetto dello Sport – Dogliani

S𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟐𝟒/𝟎𝟐𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟎:𝟎𝟎 / 𝟏𝟎:𝟑𝟎

𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟐: LIBERTAS BORGO BLU - LAB TRAVEL HONDA CUNEO

𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟐: LAB TRAVEL HONDA CUNEO – VOLLEY SAN DAMIANO Palasport Andrea Bonfiglio – Borgo San Dalmazzo