In arrivo al Don Bosco Andrea Fratellini con lo spettacolo “Trop Secret"

Organizzato da Blink Circolo Magico, è in arrivo a Cuneo uno spettacolo unico nel suo genere e davvero esilarante. Protagonista sabato 16 marzo presso la Sala della Comunità Cinema Teatro Don Bosco, ci sarà Andrea Fratellini con il suo “Trop Secret”.



Un doppio imperdibile appuntamento, lo vedrà esibirsi alle ore 17 ed alle ore 21.



Eclettico fantasista, ventriloquo, comico, cantante, illusionista, vincitore di Italian's Got Talent, Andrea Fratellini crea un mix geniale e originale di comicità, musica e ventriloquia. Con Zio Tore e altri irriverenti pupazzi sul palco del Don Bosco sarà un susseguirsi di scene rocambolesche dove sarà impossibile non immedesimarsi, non ridere e soprattutto non chiedersi: come fa?



Barese di origine e lombardo di adozione, la storia di Fratellini è davvero particolare: l'incontro che gli ha cambiato la vita fu all’età di 11 anni, steso sul letto di un ospedale. Ricoverato per un'appendicite incontrò un infermiere che oltre a prendersi cura dei piccoli pazienti li faceva divertire, stupendo il reparto di Pediatria con alcuni giochi di prestigio. Qualche anno dopo Fratellini tornò nello stesso ospedale, questa volta come assistente dell'infermiere prestigiatore. Da quella che inizialmente era un'iniziativa di solidarietà è nata una carriera artistica poliedrica, che tutt’oggi lo vede impegnato come mago, ventriloquo e comico.



Nel 1994 ha vinto “La Corrida” proponendo al grande Corrado ed al suo pubblico un numero di magia. In seguito è arrivata la ventriloquia con lo Zio Tore (il “presentaTORE”) un pupazzo dal volto umano e senza “peli sulla lingua”. La partecipazione poi a "Tu si che vales" e la vittoria a “Italian’s Got Talents”, ma anche molti altri riconoscimenti e progetti bellissimi come il libro “Le pazze avventure di Zio Tore”. Zio Tore e gli altri pupazzi sono diventati un divertentissimo fumetto pieno di sorprese, battute, comicità e colpi di scena. Un omaggio alla magia del teatro e dello spettacolo e un invito a essere sempre gentili e comprensivi con gli altri.



Di lui Mara Maionchi ha detto: “È considerato uno dei maggiori interpreti della ventriloquia mondiale. Talento cristallino e ricercato. Si aggiudica con grande merito, insieme al suo inseparabile Zio Tore fedele compagno d’avventure, la vittoria dell’edizione 2020 di Italia’s Got Talent.”



Al teatro Don Bosco il one-man show “Trop Secret” stupirà grandi e piccini. Spettacolo adatto alle famiglie, sarà infatti ricco di momenti esilaranti e di comicità attraverso effetti magici, gags comiche e ventriloquia con pupazzi o dando voce ad oggetti e persone del pubblico. Magia e ventriloquia accompagnati da ironia e comicità ma anche da musica e canto dal vivo.



Lo spettacolo fa parte della rassegna magica Sim Sala Blink, portata avanti dal circolo magico dronerese da ormai nove anni, che ospita artisti internazionali e vanta importanti collaborazioni: “La nona edizione della nostra rassegna è un grande traguardo - racconta Giorgio Barbero presidente di Blink Circolo Magico - da tre anni a questa parte abbiamo iniziato una splendida collaborazione con Roberto Saba e tutta l’associazione La Sala della Comunità Cinema Teatro Don Bosco. Mancava a Cuneo un appuntamento completamente dedicato alla magia, con artisti internazionali e fin dal 2022 il pubblico ci ha premiati con una partecipazione straordinaria. Non potevamo che proseguire con impegno, orgoglio e tanto entusiasmo! Grazie davvero a tutti i nostri collaboratori e a tutto il nostro pubblico.



Andrea Fratellini è un amico del circolo, fin dal 2016 ha creduto nella nostra rassegna esibendosi proprio a Dronero (in tempi ancora di relativa popolarità). A Cuneo si esibisce con uno spettacolo tutto nuovo che mette in evidenza il suo livello di eccezionale bravura e preparazione. Canto, comicità, illusionismo, gag… Andrea Fratellini è unico e incredibilmente esilarante, i suoi pupazzi sembrano davvero parlare, si muovono come se fossero vivi… anche voi vi chiederete: ma come fa? Un consiglio: prenotate, perchè a Blink i posti spariscono in un Blink, batter d’occhio!”.



Biglietto unico 15 euro. Informazioni e prenotazioni al numero 366.5397023 o consultando il sito web www.blinkcircolomagico.it.



Lo spettacolo è organizzato da Blink Circolo Magico in ambito della rassegna magica Sim Sala Blink, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Cuneo, nonché dell’ATL Cuneese.