Navalny, Salvini “Giusto fare chiarezza, la fanno medici e giudici”

ROMA (ITALPRESS) - "Contestazioni alla Lega da parte della sinistra ci sono tutti i giorni. Ieri eravamo in piazza per chiedere chiarezza. Tutte le fesserie che si sono sentite in questi anni sui legami tra la Russia e la Lega e i finanziamenti inesistenti, sono state archiviate dai giudici che hanno detto non è successo nulla. Noi andiamo a manifestare pacificamente".Lo ha detto il vicepremier e ministro Matteo Salvini, ospite a Rtl 102.5, sulla partecipazione della Lega alla fiaccolata di ieri sera, nel corso della quale sono stati fischiati gli esponenti del partito. "Difficilmente riesco a sapere cosa succede in Italia, come posso giudicare cosa è successo dall'altra parte del mondo. Capisco la posizione della moglie di Navalny, è giusto fare chiarezza. Ma la fanno i medici, i giudici, non la facciamo noi", ha aggiunto.-foto Agenzia Fotogramma-(ITALPRESS).