Sci alpino femminile, Coppa del mondo: Marta Bassino torna in pista, nel weekend doppio superG in Val di Fassa

Sono nove le convocate per la tappa di Coppa del mondo femminile in programma sulla pista “La VolatA” di Passo San Pellegrino, in Val di Fassa, dove si disputeranno due supergiganti sabato 24 e domenica 25 febbraio.

Si tratta di Marta Bassino, Federica Brignone, Laura Pirovano, Roberta Melesi, Nicol Delago, Nadia Delago, Teresa Runggaldier, Vicky Bernardi e Sara Thaler.Il pendio trentino ospitò nel 2021, in piena epoca covid, una gara del circuito, un altro supergigante, che venne vinto da Federica Brignone davanti a Lara Gut-Behrami e Corinne Suter, con Elena Curtoni quarta, Francesca Marsaglia quinta e Marta Bassino sesta.

La classifica generale dopo 31 gare su 41 vede al comando Gut-Behrami con 1414 punti davanti a Mikaela Shiffrin con 1209 e Brignone con 1128. Il supergigante dopo sei gare su dieci registra la leadership di Gut-Behrami con 360 punti davanti a Corelia Huetter con 355, Brignone è terza con 326.