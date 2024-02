Judo, 35° Torneo Internazionale di Vittorio Veneto: trionfa l’A.S.D Valle Maira con l’oro a Yuri Penone

Trionfa l’A.S.D. Judo Valle Maira al 35° Torneo Internazionale di Judo Vittorio Veneto - Città di Conegliano, con una medaglia d’oro per l’atleta Yuri Penone.



Edizione memorabile, che ha visto 2.000 iscritti in rappresentanza di 240 società e 8 nazioni. Ben otto le aree di gara allestite per accogliere al meglio i judoka provenienti da Italia, Austria, Croazia, Grecia, Svizzera, Serbia, Slovenia, Ucraina e Polonia.



Programma ricco ed intenso, spalmato su due giorni, sabato 17 e domenica 18 febbraio. Il “Grand Prix Nazionale Junior-Senior” ed il “Torneo Giovanile” per le categorie Fanciulli / Ragazzi nella giornata di sabato, mentre il giorno successivo, la domenica, si sono tenuti invece il “Gran Premio Veneto”, riservato a Cadetti ed Esordienti B, ed il “Circuito Regionale’, per gli esordienti A.



Sede della manifestazione il Palasport Zoppas Arena di Conegliano (TV), capace di offrire ben 5.000 posti a sedere.



Degna di menzione è l’iniziativa di tre società gemellate che hanno preso parte collegialmente a questo prestigioso torneo: accompagnati, preparati e seguiti, dai Maestri Penone Diego, Brizio Alessandro e Giorda Gianluigi i judoka di Dronero, Mondovì e Santena hanno fatto squadra, sostenendosi ed incoraggiandosi a vicenda: un’unione inter-regionale che, in tempi caratterizzati da chiusure e divisioni, è da prendere come esempio.



Varetto Marco (Judo Valle Maira), Goria Matteo (Accademia Santena) e Brescia Yuri (Accademia Santena) unici atleti impegnati nel Grand Prix Junior/Senior, si sono dovuti confrontare con avversari dall’elevato tasso tecnico, essendo nutrita la partecipazione di professionisti aderenti ai vari gruppi sportivi militari.



La domenica erano ben 5 gli atleti appartenenti alle società Judo Valle Maira e Accademia Santena a calcare il prestigioso tatami trevigiano: Goria Adelaide, Penone Yuri, Marchiò Claudia, Allione Diego e Tosello Christian.



Gloria Adelaide (Judo Accademia Santena) ha riportato una vittoria, dimostrando buona tecnica e preparazione;

Penone Yuri (Judo Valle Maira) con il suo risultato sorprendente, vincendo nella categoria dei 90 Kg Cadetti. Primeggiando in 4 incontri per IPPON (KO tecnico ), è stato capace di portare in gara energia e competenza;

Marchiò Claudia (Judo Valle Maira) è riuscita a conquistare un prestigioso argento, grazie ad un efficace mix di tecnica e grinta.

Allione Diego (Judo Valle Maira) è riuscito a conquistare un settimo posto, prima esperienza per lui di gara internazionale;

Tosello Christian (Judo Valle Maira) non è purtroppo riuscito a dare il meglio di sé.



Infine, nella gara dei Preagonisti, Garino Giulio (Judo Valle Maira) e Colombo Arturo (Judo Mondovì, nella gara dei Preagonisti, hanno conquistato un bronzo, a conclusione di un fine settimana ricco di soddisfazioni per gli atleti, le società ed i maestri che così egregiamente hanno onorato questo appuntamento internazionale.