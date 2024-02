Il monregalese Paolo Manera in gara ai Giochi Mondiali Invernali dei trapiantati

Tra gli oltre 200 atleti, trapiantati di organi solidi e di midollo osseo e donatori viventi, provenienti da 22 Paesi in tutto il mondo, dall’Australia agli Stati Uniti, dal Canada alla Finlandia, ci sarà anche il monregalese Paolo Manera.

Quarantanove anni, originario di Mondovì, Manera è ingegnere edile, maestro di sci, guida cicloturistica e amante della montagna, dove vive con la sua famiglia a San Giacomo di Roburent.

“Ho iniziato a sciare all'età di cinque anni e da allora non ho mai smesso – racconta –. Una passione che è passata subito da mio papà, storico maestro di sci, a me. Lo sci mi ha salvato in diverse occasioni, lo sport è uno sfogo e mi ha permesso di affrontare anche i problemi di salute".

Dopo 9 mesi di dialisi, nel 2023 Paolo Manera ha potuto essere sottoposto a un trapianto di rene da donatore vivente che gli ha regalato una nuova vita, grazie alla moglie Giulia Negri.

"Il mio più grande grazie è per Giulia, - sottolinea Manera - senza di lei non sarei potuto tornare a condurre una vita normale".

Il programma dei Giochi prevede 14 discipline invernali di sci alpino e nordico: lo Slalom (gigante, parallelo e con snowboard, individuali e a squadre), il Super G, il biathlon, lo sci di fondo (5 km, 1 ora e 3 km a squadre), le ciaspole (2 km e orienteering a squadre) e il curling a squadre.

Divisi per fasce di età e in base al genere, ogni concorrente può partecipare a un totale di cinque gare individuali, oltre alle competizioni a squadre.

Dalla provincia di Cuneo, insieme a Manera, che gareggerà nello Slalom gigante, ci sarà anche Marco Borgogno di Borgo San Dalmazzo, presidente nazionale dell’Associazione Italiana Trapianti di Fegato (Aitf).



I Giochi Mondiali Invernali dei Trapiantati si terranno dal 3 all’8 marzo 2024 a Bormio.