Il sindaco di Vernante risponde all'albergatore: "Fausto Macario ha ragione, ma il Comune non può ridurre le tasse"

Buongiorno Direttore,

in merito all’articolo pubblicato in data 19/02/2024 sul suo giornale: "La misura è colma, chiedo la riduzione delle imposte comunali" nel quale si richiamano le affermazioni del concittadino Vernantino sig. Macario Fausto, operatore del settore e titolare dell’Albergo Park Hotel, non posso che rafforzare le sue valutazioni e comprendere tutte le incertezze e le criticità che il comparto turistico sta subendo ormai da troppo tempo.

Il nostro territorio, in modo particolare le Valli Vermenagna e Roya, stanno vivendo un’odissea che pare non abbia mai fine. Non è mia intenzione ripercorrere tutte le vicissitudini legate alla realizzazione del nuovo Tunnel che sono puntualmente ricordate ed evidenziate dagli organi di stampa. Le amministrazioni locali non sono mai state indifferenti e si è tentato, nel corso di questi anni fatti di promesse, al momento mai mantenute, di lavorare al servizio del territorio.

Ho la presunzione, quale piccolo amministratore che sono, di pensare che il Comitato di monitoraggio costituitosi con l’intento di verificare la possibilità di accedere al tavolo di lavoro della CIG, di verificare la progressione dei lavori, e di informare costantemente il territorio, abbia operato bene, cercando di non estremizzare le criticità e tollerare le indicazioni che ANAS, ancora il giorno 11/01/2024 per voce del commissario Prisco, ci ha confermato in merito all’apertura che doveva avvenire nel mese di giugno 2024.

A seguito dei vari sopralluoghi e di alcune indicazioni riportate dai giornali, il comitato di monitoraggio per voce del presidente Luca Robaldo aveva chiesto un tavolo di confronto che doveva tenersi il giorno 14/02/2024. La convocazione della CIG per il giorno 28/02/2024 ha fatto slittare l’incontro e, le comunicazioni del commissario, che non sembrano portare nulla di positivo, sono così posticipate di qualche giorno.

Attendiamo le risultanze di quanto emergerà nella CIG di fine mese, dopo di che, oltre ad informare il territorio e il comitato, mi auguro collegialmente come sempre avvenuto, ne saranno tratte le conclusioni con le conseguenti prese di posizione necessarie.

Ritornando però alla “provocazione“ del Sig. Macario in merito alla detassazione dei tributi comunali, purtroppo devo sostenere che al momento non è concessa la facoltà al Comune di effettuare riduzioni delle imposte su IMU e Tari se non quelle già previste dai Regolamenti mentre, per quanto attiene al costo dell’Acqua potabile e Reflue, queste fanno capo all’ACDA.

Il comune di Vernante ha subito negli anni un netto taglio dei Trasferimenti erariali e Attribuzione di risorse tanto che, se nell’anno 2022 vi è stato un accreditamento di euro 54.633,49, nell’anno 2023 questi sono scesi ad euro 10.970,90.

Fin dall’inizio del mandato come gruppo Vernante Vivo abbiamo assunto posizioni significative, in merito all’utilizzo dei buoni mensa dei dipendenti ammontanti a circa 7.500 €/annui, destiniamo 500 € ciascuno di bonus ai nuovi nati, distribuiamo bonus agli studenti per circa 4.000 €/anno, che devono essere spesi presso le attività presenti sul territorio comunale, fiduciosi che queste, pur se solo briciole, per alcune attività possano essere una boccata d’ossigeno.

Attraverso inoltre la