Mondovì, a Parco Europa 'piccolo' museo en plein air con le sculture in pietra di Vico

Una piccola esposizione di sculture si può ammirare da alcune settimane a Parco Europa, proprio di fronte del parco giochi "Bimbi in gamba"

Si tratta di opere particolari e curiose, in pietra di Vico, che sono state risistemate dall'amministrazione comunale, in seguito alla segnalazione di un cittadino monregalese che ora ringrazia per l'intervento.

"La particolare sensibilità ed esperienza per la cura ambientale della geom. Vilma Benso, responsabile per la Città di Mondovì, ha portato una ventata di eleganza e di bellezza nel Parco Europa, con un appropriato ed armonico intervento nell’arredo urbano e artistico. - parc"Si tratta di alcuni esemplari di un'esposizione di opere scultoree proposte dall’ing. Vanni Badino, allora docente del Politecnico, in Piazza Maggiore,in estate, nel corso di una Mostra dell’Artigianato. L’attenzione per il problema è venuta dal Presidente del Consiglio comunale, avvocato Elio Tomatis".