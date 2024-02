Taglio di alberi a Borgo San Dalmazzo: "Una triste pagina per Borgo Nuovo"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Alex Pepino e dei consiglieri di minoranza Luisa Agricola (“Realizziamo Insieme”) e Marco Bassino (“La Torre”).



***



Google Street View è un mezzo molto potente: cercandovi largo Battaglione Alpini, si può facilmente fare un tuffo nel lontano settembre 2010, quando in mezzo agli alti palazzi di via Giovanni XXIII svettavano ancora, con una certa fierezza, alberi, abeti e cedri, segno di quella lungimiranza che avevano avuto amministratori del passato, capaci di donare alla città aree verdi degne di questo nome e fatte per durare nel tempo. Prima il grande albero davanti alla chiesa di Gesù Lavoratore, poi quelli di fianco alla scuola, infine quelli di largo Battaglione: uno dopo l’altro sono caduti tutti, rimpiazzati da piccole piante o da asfalto variamente colorato.



Mercoledì 14 febbraio è stata scritta una triste pagina della storia di Borgo Nuovo.

Per averne contezza bastava fermarsi dieci minuti lì davanti e ascoltare i sentimenti dei borgarini: tristezza, delusione, senso di spaesamento nel non riconoscere più un largo, una piazza, ormai diventata tristemente anonima. Largo Battaglione era un bel biglietto d’ingresso nella nostra città per chi arrivava da Cuneo, dopo aver attraversato una zona commerciale sviluppatasi negli anni in modo sregolato. Non aveva certamente bisogno di un così drastico intervento, come lascia intuire Zauli nella sua dichiarazione alla stampa locale, “interpellato soltanto sulle modalità di ripristino”.



Per chi è cresciuto a Borgo Nuovo quegli alberi erano lì da sempre e ingenuamente credevamo che sarebbero rimasti lì ancora per molti anni. Largo Battaglione era il luogo della memoria dei caduti in guerra, ma anche quello del ritrovo degli anziani, dei nostri nonni, seduti su quelle panchine a guardare pacificamente il mondo frenetico scorrere davanti a loro, a ripararsi dal caldo negli assolati pomeriggi, a godersi la frescura nelle calde serate estive. Largo Battaglione era in fondo, più ancora di piazza della Meridiana, il cuore pulsante degli scambi, delle discussioni, un crocicchio di persone e di storie, luogo vivente del quartiere.



La minoranza, e in particolare i gruppi consigliari “Realizziamo Insieme” e “La Torre”, intendono farsi interpreti di questi cittadini giustamente colpiti da così tanta fretta nel trasformare l’aspetto del loro quartiere. Noi stessi non eravamo al corrente di questa iniziativa, né del suo carattere d’urgenza per preservare e garantire la sicurezza pubblica. Quando abbiamo visto il cartello con il divieto di sosta, abbiamo pensato inizialmente a un lavoro di potatura o di abbattimento degli unici due abeti, quelli più piccoli, che sembravano almeno parzialmente sofferenti. Gli altri alberi ci parevano perfettamente sani. I tronchi che abbiamo visto dopo l’abbattimento non presentavano particolari criticità, contrariamente alle piante abbattute a Monserrato. Certo non siamo agronomi di professione.



È per questo motivo che ci riserviamo di formulare una richiesta di accesso agli atti, per prendere visione dettagliata della perizia e delle determine di affidamento dei lavori a carattere d’urgenza, che purtroppo non siamo riusciti a reperire nell’albo pretorio. Come mai così tanta fretta? Il lavoro di riqualificazione del largo non faceva parte del programma elettorale di “Uniti per Borgo”. L’intervento dell’assessore Boaglio di martedì 20 febbraio a mezzo stampa non fa altro che sottolineare come l’intervento sia stato richiesto dai residenti della zona per motivazioni che non ci lasciano supporre, con gli elementi in nostro possesso, un carattere d’assoluta urgenza. Se davvero c’era un rischio imminente per la cittadinanza, chiediamo che su tutto il verde pubblico vengano ora effettuate le dovute perizie, non essendo quella l’unica zona nei pressi di una scuola in cui si trovano piante ad alto portamento. Ma siamo davvero sicuri che un normale lavoro di potatura e di manutenzione non sarebbe bastato a garantire la sicurezza dei residenti e dei passanti? Che ne è stato del legno ottenuto dall’abbattimento, che peraltro ci pare avesse un certo pregio? È possibile visionare un progetto dettagliato della nuova sistemazione che prevede la piantumazione di due sole querce? Fra quanti anni questi alberi saranno in grado di garantire un po’ di riparo dalle estati sempre più torride? Le altre 62 nuove piante nel quartiere garantiranno un po’ di ombra soltanto nei prossimi anni Trenta, viste le loro esigue dimensioni.



All’Amministrazione, che giustamente ama definirsi “green”, chiediamo di mettere fine a questo massacro del verde pubblico, che continua anche dietro le mura della Caserma Fiore, proprio in questi giorni. Come minoranza unita e coesa invochiamo nuovamente maggiori scelte condivise, anche qualora avessero carattere d’urgenza. Noi siamo disponibili a dare il nostro contributo e, se necessario, il nostro sostegno.



Infine, un rimpianto: cadendo, i rami non hanno abbattuto quell’orrendo cartello che accoglie chi arriva in via Giovanni XXIII, “Quartiere commerciale di Borgo Nuovo”. Ecco, forse soltanto lui doveva cadere: i residenti della zona sanno bene che Borgo Nuovo è un quartiere vivente e vivace, non certo riducibile a una via di negozi, quasi fosse un qualsiasi centro commerciale.