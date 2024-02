A Mondovì la protesta degli addetti alla raccolta rifiuti: in piazza per la mancata applicazione del contratto di categoria

E’ in corso in questi minuti in piazza Santa Maria Maggiore a Mondovì, di fronte alla sede del Consorzio Acem, il presidio degli addetti alla raccolta rifiuti negli 85 Comuni dell’area cebano-monregalese.

Oggetto della protesta, l’applicazione da parte nuova società aggiudicataria del servizio, la Proteo Ambiente Impresa Sociale, del contratto di lavoro cooperativo in luogo del contratto nazionale di categoria.

Presenti lavoratori e sigle di Fp Cgil, Fit Cisl e Fiadel Cisl.

Maggiori dettagli a breve sulle nostre pagine.