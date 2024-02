Dopo la prima edizione di Claudicanti primi video per un progetto musicale tutto monregalese

Nel Centro di Creazione Cascina Macramè che da sempre sostiene la promozione artistica multidisciplinare, è stato creato un nuovo progetto a sostegno della musica d’autore. Nel mese di novembre si sono esibiti sette cantautori provenienti dalla provincia di Cuneo che hanno dato vita alla prima edizione di "Claudicanti"; una rassegna di musica inedita che prevede anche la produzione di video e master professionali in coerenza con le finalità dell’Associazione L’Albero del Macramè. Il progetto ha potuto contare sul contributo della Regione Piemonte e della Fondazione Crc.

Il progetto, preventivamente condiviso con il gruppo di artisti, ha portato alla produzione di video professionali e a quattro brani masterizzati per ogni artista per un totale di 28 brani. I video sono stati realizzati da Sandro Bozzolo e montati da Marco Lo Baido mentre la ripresa audio, il mixaggio e il mastering sono stati realizzati dallo studio di registrazione Ciabot Recordings di S. Albano Stura. Queste produzioni video e audio saranno restituiti gratuitamente ad ogni artista che ne conserverà la totale proprietà artistica e compositiva.

Nei giorni scorsi sono iniziate le pubblicazioni sulle principali piattaforme.

Questo progetto vuole ancora una volta offrire agli artisti emergenti un’occasione di esibizione dal vivo che rappresenta il focus primario dei progetti dell’Associazione L’Albero del Macramè e , allo stesso tempo, vuole creare una serie di produzioni audio video professionali per favorire la divulgazione della musica d’autore di cui ogni artista potrà disporre per la propria promozione artistica.

ClaudiCanti “rassegna di cantautori imperfetti” prende spunto dallo scritto di Rita Levi Montalcini “Elogio dell’imperfezione, che pone al centro della sua ricognizione autobiografica l'imperfezione come virtù e condizione da sempre necessaria per correggere se stessi, indagare sui propri errori, percorrere nuove strade e trovare nuove soluzioni.

«L'imperfezione – dice la Montalcini – ha da sempre consentito continue mutazioni di quel meraviglioso quanto mai imperfetto meccanismo che è il cervello dell'uomo» e confidiamo sia uno spunto utile alla continua evoluzione del processo creativo insito nel bisogno e nell’urgenza artistica espressiva che accompagna l’esistenza di ogni autore.

I tecnici audio e video stanno lavorando intensamente alla produzione dei 28 brani che saranno presto veicolati sulle pagine social dell’Albero del Macramè e di ogni singolo artista.

La prima edizione della Rassegna ClaudiCanti è stata aperta da Federico Lequio alias LukuLequio, un cantautore cebano accompagnato dal bassista Fabrizio Ragozza , dal trombettista Matteo Dotta e da Roberta Lee alla minibatteria. L'UkuLequio nasce dall'esplosione del cassetto della musica dove Federico Lequio aveva riposto e chiuso tutto con cura, pensando che la musica scritta e suonata non avrebbe mai più fatto parte della sua quotidianità.

A seguire hanno arricchito il palco Noemi Bottasso cantautrice che ha presentato composizioni proprie di radice centro americana realizzate durante la sua esperienza ecuadoregna che ha inoltre presentato un lavoro di coppia con Matteo Castellano cantautore storico che vanta un’esperienza ventennale di produzione e di musica dal vivo. Noemi Bottasso, cantautrice ed erborista, instancabile appassionata della vita, navigante di cieli equatoriali ed australi. La sua musica danzerina, ritmata e passionale smuove animi ribelli e acarezza cuori romantici.

Matteo Castellano, Un’idea, un illuminazione, un deragliamento dalla normalità nascono dal non avere un posto dove mettere un amore troppo grande, o una sua ipertrofica aspettativa. A queste fantasie viene data forma, diventano canzoni, racconto, movimenti del corpo,

A palco caldo si è poi esibito Matteo Bessone alias Besso che accompagnato dal pianista Lorenzo Turco ha presentato in debutto i suoi inediti cantautoriali.

Poi in apertura di serata un secondo debutto ha visto calcare il palco Marco Donda che , accompagnato alla chitarra da Gianpiero Secco , ha presentato le sue canzoni, frutto di un lungo e inedito lavoro tenuto nella custodia della chitarra da oltre 18 anni. Una creazione che ha accompagnato momenti di vita , utile a ricucire e analizzare ferite e visioni ma anche amori e condivisioni, una buona pratica di vita volta ad appagare un’urgenza espressiva, una cura.

Dopo questi due debutti è entrato in scena il rodatissimo Duo Sciapò con Sergio Pozzi alla chitarra e voce e Sara Cesano al violino che hanno presentato i loro brani riscuotendo un enorme successo. Il Duo Sciapò è stato da poco invitato in Irlanda presso l’Istituto Italiano di Cultura per il 25° anniversario della scomparsa di Fabrizio De Andrè presso lo Smock Alley Theatre di Dublino dove il Duo il 10 gennaio ha presentato un tributo al gigante del cantautorato d’autore in una serata sold out.

A chiudere la serata ci ha pensato il gruppo Janela composto da Alice Gargano alla voce, Andrea D’Attis alle chitarre e Valeria Fucile alle percussioni che ha presentato un repertorio inedito ispirato a sonorità brasiliane chiudendo le danze di questa straordinaria prima edizione di Claudicanti che ha registrato una folta affluenza di pubblico. La passione per la musica brasiliana e la voglia di sperimentarsi in un nuovo progetto che abbinasse anche alcune sfumature più groovy, tipiche del funk, ha permesso ai membri dei Janela di incontrarsi.

L’idea del progetto prevede inoltre la diffusione dei cantautori nei locali della Provincia che si occupano della promozione della musica dal vivo con l’intenzione di realizzare concerti capaci di creare e consolidare un circuito musicale incentrato su un confronto diretto con il pubblico in relazione ai testi e alla musica cantautoriale.

A breve l’uscita sui social e sulle piattaforme di queste nuove suggestive produzioni in attesa della seconda edizione di CluduCanti.

Un ringraziamento a tutti gli artisti che con la loro partecipazione hanno reso possibile la creazione di questo format e a tutti i tecnici e collaboratori che ci permettono di realizzare le nostre utopie rendendole concrete.