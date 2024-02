Sabato 2 marzo appuntamento con la Festa dell'Atletica Regionale 2023

E' in programma, sabato 2 marzo presso la Cappella di Sant'Uberto della Reggia di Venaria, la Festa dell'Atletica Regionale 2023.

Un'occasione per radunare il top dell'atletica piemontese e premiare coloro che si sono distinti durante la stagione passata.

L''evento prenderà il via alle ore 14 con la consegna degli Oscar e dei riconoscimenti ai campioni italiani ed alle maglie azzurre delle categorie assolute. Come di consueto premi anche per i master (campioni italiani, MPI e medaglie internazionali), i vincitori dei Trofei Regionali (CorriPiemonte, EcoPiemonte, EcoGiò, CorriGiò, MarciaPiemonte, Grand Prix Ultra, Grand Prix Certificato), i Campioni Regionali Assoluti e Master di Maratona e della 100km, i vincitori del circuito Stadion 192 per concludere con le società che si sono affermate nei Campionati Regionali di Società e dei Trofei Regionali.

Diversi i cuneesi, o rappresentanti delle squadre della Granda, che verranno ufficialmente omaggiati: tra questi Anna Arnaudo, Nicolò Gallo, Francesco Mazza, Lorenzo Mellano, Alessia Scaini, Martina Chialvo e tanti altri.

In allegato (PDF) l'elenco completo