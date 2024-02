Arti marziali, Karate: prima gara e secondo posto per Nicolò Allamando nella kumite di Cavallermaggiore

Lo Shotokan Karate-do Cervasca era presente sabato 10 febbraio alla gara di kumite organizzata dallo Shotokan karate di Cavallermaggiore presso il locale palazzetto dello sport e aperta a tutte le palestre affiliate alla SKI-Italia del Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia.



La manifestazione prevedeva gare di kumite individuale e a squadre per atleti della categoria speranze, juniores, seniores e masters dalla cintura gialla e superiori. Alla manifestazione prendevano parte 5 atleti cervaschesi che sotto la guida del maestro Massimiliano Parola ben figuravano sui tre tatami allestiti nel palazzetto dello sport.



In particolare da evidenziare la prestazione del giovane Nicolò Allamando, che pur essendo alla sua prima gara di kumite otteneva un lusinghiero secondo posto, distinguendosi tra un folto gruppo di atleti.



Buone prestazioni per gli altri cervaschesi, le cinture nere Gabriele Cannizzaro e Nicolas Sava, e per gli istruttori di palestra Elisa Costa e Stefano Armando.