Calcio, Coppa Italia Eccellenza: 1-1 tra Saluzzo e Imperia nella seconda sfida della fase a gironi

E' terminato in parità, con il risultato finale di 1-1, l'incontro disputato all'Amedeo Damiano tra Saluzzo ed Imperia, esordio della squadra di Telesca nella fase nazionale di Coppa Italia Eccellenza.

Dopo il vantaggio ligure firmato da Szerdi al 57' i padroni di casa hanno impattato con Carli dieci minuti più tardi, conquistando un punto e raggiungendo nella classifica del girone (raggruppamento A) Solbiatese e Imperia che avevano pareggiato per 3-3 nella sfida disputata la scorsa settimana in Liguria.

Mercoledì 28 Solbiatese-Saluzzo chiude il triangolare: in palio un posto nei quarti di finale della competizione.

In caso di arrivo a pari punti accederà ai quarti la squadra con la migliore differenza reti. Se lo stallo dovesse permanere verrà premiato chi avrà segnato il numero maggiore di gol e poi (in caso di ulteriore parità) chi ne avrà realizzati di più in trasferta.