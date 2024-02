A Bra ritorna “Marzo Donna”: un mese di iniziative con due mostre e otto eventi

Se da una parte le questioni legate alla disparità di genere hanno ricevuto ultimamente una maggiore attenzione da parte dei media, trovando anche più spazio all’interno del dibattito pubblico, dall’altra non sempre tutti hanno chiaro di cosa si parli quando si affrontano questioni come quelle del sessismo, dei pregiudizi e della violenza contro le donne.

Con il suo fitto calendario di eventi, Marzo Donna 2024 costituisce un’occasione per conoscere meglio questi temi, osservando come la disparità di genere non sia un fenomeno recente, ma piuttosto frutto di un retaggio culturale antico. Marzo Donna è organizzato dal Comune di Bra e dalla Consulta Pari Opportunità.

Si inizia con martedì 5 marzo alle 18, quando a Palazzo Mathis verrà presentato il libro “Ci scalderemo al fuoco delle vostre code di paglia” di Lorenzo Gasparrini. Un pamphlet sulla libertà di parola, spesso chiamata in causa a sproposito da chi non ha voglia di assumersi la responsabilità delle parole che sceglie e non ha l’abitudine a confrontarsi con un contraddittorio. L’evento è promosso dal Progetto Comunicare 2.0, in collaborazione con il Centro Antiviolenza e con la cooperativa Fiordaliso.

Giovedì 7 marzo l’Agenzia di Pollenzo ospiterà alle 18 la cerimonia di consegna a due giovani ragazze di Alba e Bra, Alessia Ioana Dumbrava e Beatrice Sanino, della borsa di studio “Start for STEM” in memoria dell’imprenditore albese Renato Gavuzzi. Si tratta di borse di studio attribuite dallo Zonta Club Alba Langhe e Roero insieme alle consulte per le pari opportunità di Alba e di Bra a studentesse meritevoli che decidono di iscriversi in una delle facoltà STEM, abbreviazione di science (scienza), technology (tecnologia), engineering (ingegneria) e mathematics (matematica).

Venerdì 8 marzo, la Giornata internazionale dei diritti delle donne è l’occasione per inaugurare due mostre. L’esposizione collettiva “Le stanze dell’Arte” sarà presentata al pubblico alle 17, a Palazzo Mathis, che fino al 30 marzo ospiterà le opere di ventiquattro artiste del territorio, spaziando dalla pittura dalla fotografia, dall’incisione alla decorazione e alla creazione di gioielli. Negli stessi giorni, sarà in dialogo con numerose attività cittadine la mostra “Da vetrina in vetrina: l’arte al femminile”. Tra i luoghi coinvolti figurano i caffè Arpino, Converso, Posta e La Cantinetta, oltre ai negozi di abbigliamento e accessori Rebel, Kalaluna, Il Bagaglio. Qui clienti e avventori troveranno esposte le opere di diciotto artiste del territorio. Per lungo tempo escluse dal canone, i due appuntamenti espositivi manifestano la convinzione che l’arte sia un linguaggio universale e che il talento non conosca genere.

Sabato 9 marzo alle 17,30 si prosegue con la presentazione del libro “L’arcolaio delle fiabe” di Paolo Battistel presso la Biblioteca Civica G. Arpino. A partire dalle fiabe europee più note, l’autore analizza figure come quelle della Bella addormentata nel bosco, delle streghe come Baba-Jaga e delle matrigne, presenti in molte di queste storie, esplorando i meandri di un mondo spesso conosciuto solo superficialmente.

L’appuntamento seguente è fissato per venerdì 15 marzo alle 21 presso la Chiesa della S.S. Trinità Battuti Bianchi. Qui si svolgerà un evento dedicato al “Monologo del Satiro”, che apre il secondo atto dell’Aminta di Torquato Tasso. A cura del professor Pierpaolo Faccio, la serata è organizzata in collaborazione con le associazioni Noi come Te e Mai + Sole.

Mercoledì 20 marzo alle 21 presso l’Auditorium della BPER si terrà l’evento “Libertà dagli stereotipi”, con la premiazione di quattro donne del nostro territorio che hanno saputo superare gli stereotipi di genere. Saranno premiate le seguenti professioniste: l’ing. Elena Alloa Casale, la dott. Renata Gili, la capitana dell’Hockey Femminile Lorenzoni Elena Carletti e la team manager Elena Foi. Tale occasione vedrà la partecipazione del gruppo teatrale “Il fazzoletto rosso”.

Il giorno successivo, giovedì 21 marzo alle 20,30, la serata all’Auditorium Polifunzionale Arpino “Tango il potere di un abbraccio” sarà l’occasione per conoscere la storia del Tango e assistere all’esibizione di alcuni ballerini, oltre a parlare dei benefici del ballo sulla salute. La serata si svolge in collaborazione con le associazioni Albedo e Parkimaka e con A.MAR. BUENOSAIRES.

“Nel mondo delle masche” di Marina Panero, Wilma Basolo e Ivo Chiolerio verrà presentato venerdì 22 marzo alle 18 nella sala affrescata di Palazzo Mathis. Con questo incontro si torna a parlare del ruolo delle leggende e della tradizione popolare, offrendo una nuova occasione per riflettere sul femminile e su come la cultura ne abbia condizionato i ruoli. Previsto l’intervento musicale della compositrice Simona Colonna.

Marzo Donna 2024 si conclude nella giornata di martedì 26 marzo alle 17,30, sempre a Palazzo Mathis, con la presentazione del libro “Tra le nuvole” scritto e illustrato da due giovanissime esordienti, Alessia Maci e Emma Gullì. Attraverso versi e disegni, le due raccontano il modo in cui si vive il passaggio da bambine ad adolescenti e il loro mondo: fatto di emozioni, non sempre serene, ma ricco di sensibilità emotiva, di riflessioni sui propri vissuti, di domande e voglia di crescere. In questa occasione si esibirà la giovane chitarrista Grazia Matilde Gandino.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi all’Associazione BRARTE (tel. 338-4204045; mail brarte.associazioneculturale@gmail.com).