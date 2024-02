Cuneo, FI sul caso tettoia Vinaj: "Un disastro. Per l'amministrazione configurabile il danno erariale"

Tettoia Vinaj, un disastro economico e finanziario per il Comune di Cuneo. Ma partiamo dall’inizio.



L’11 luglio 2014 venne stipulato il contratto tra il Comune di Cuneo e Consital, durata trent’anni, per la progettazione definitiva, esecutiva e la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e successiva gestione del fabbricato denominato “Tettoia Vinaj” di proprietà comunale. A sua volta Consital assegnava l’esecuzione dei lavori alla Cooperativa Edile Cuneese con atto del 4 agosto 2016, rogito Castellari. Consital e la Cooperativa Edile Cuneese costituivano la società di progetto Tettoia Vinaj srl. Successivamente, con atto del 2 novembre 2016 Consital cedeva le proprie quote nella società Tettoia Vinaj srl alla Cooperativa Edile Cuneese. Come le Matrioske. E da quel momento più nessuno se ne occupò, fino a quando, con sentenza del 23 gennaio 2024, in pratica l’altro ieri, il Tribunale di Cuneo, nella causa tra il Comune di Cuneo e Tettoia Vinaj srl, ha statuito la risoluzione del contratto stipulato in data 11 luglio 2014 con la Consital, a cui poi succedeva la srl Tettoia Vinaj, che è partecipata al 100% da Dama s.a.s. di Dalmasso geom. Martino Dario.



Tutto bene? Tutt’altro, un disastro! Il problema sta nel fatto che il Tribunale ha respinto, perché inammissibili, le domande di condanna di Tettoia Vinaj srl: al pagamento della somma di euro 263.715,64 a titolo di canoni di concessione, insoluti e scaduti dalla data del 10 luglio 2015 sino al 30 giugno 2021 oltre canoni a scadere, e al pagamento della somma di euro 291.215,23 a titolo di oneri per la monetizzazione dei parcheggi, per un ammontare complessivo di oltre 900 mila euro. Proprio una bella storia!



“Le domande – interviene Franco Civallero, Capogruppo di Forza Italia – sorgono numerose e mettono in dubbio le reali capacità professionali dei legali ai quali si affida il Comune, in quanto mi chiedo perché, essendo stata prevista nel contratto dell’11 luglio 2014 (mi auguro stipulato grazie all’ausilio di professionisti) la fideiussione bancaria che avrebbe tutelato il Comune nel caso di inadempimento, il Comune stesso non si sia preoccupato di ottenerla”.



“Auspico che il professionista abbia spiegato l’importanza di ottenere questa fideiussione, in quanto avrebbe evitato il ricorso al giudizio e quindi avrebbe evitato spese del legale e soprattutto avrebbe tutelato il Comune in caso di inadempimento, come purtroppo si è verificato, con il rischio, ora, di non recuperare più le somme, stante il tenore delle motivazioni della sentenza e il fatto che Tettoia Vinaj s.r.l. è una 'scatola vuota'”.



I lavori previsti nel contratto risalente al 2014 a carico di Consital e dagli altri soggetti succedutisi sono stati eseguiti? E per quale valore? Non si sa nulla.



“Ma ciò che è più grave – precisa Civallero – è capire per quale motivo l’Amministrazione Comunale non abbia vigilato sul pagamento dei canoni e non abbia sollecitato l’adempimento, considerando che dal 2015 al 2021 sono passati ben sette anni e perché non si sia deciso prima di agire contro Tettoia Vinaj srl, che, invece ha incassato i canoni regolarmente versati da Open Baladin srl. Perché il Comune si è disinteressato in tutti questi anni di recuperare denari dei cittadini?"



“Sarà interessante – conclude Civallero – capire come intenda muoversi il Comune nei confronti di tutte le parti, nessuna esclusa, avendo chiaramente dimostrato all’intera Cittadinanza (prima l’Amministrazione Borgna, ora l’Amministrazione Manassero) di non essere stato in grado di gestire il contratto di project financing o contratto di finanza, di progetto, così invece di ottenere finanza, causando un buco erariale di circa un milione di euro, mentre Tettoia Vinaj s.r.l. o meglio Dama S.a.s. di Dalmasso, quale unico socio, ha beneficiato indebitamente dei canoni versati da Open Baladin”.