Cuneo, non c’è pace per Piazza Boves. FI: "Continuano i disordini, situazione invivibile"

Recentemente i mass media locali hanno dato ampio risalto agli ultimi episodi di delinquenza in Piazza Boves, rappresentando una situazione di seria minaccia all’ordine pubblico, in quell’area in aumento per numero e pericolosità.



Tutto ciò nonostante le dichiarazioni rassicuranti dell’Amministrazione, attraverso la stessa Sindaca e gli assessori competenti, diffuse in vari momenti fin dalla scorsa estate, anche se è di fronte agli occhi di tutti che la situazione in quell’area è ormai sfuggita al controllo degli organi preposti.



“La stessa Sindaca – interviene Franco Civallero, Capogruppo di Forza Italia – ha ammesso che si tratta di un fenomeno complesso, generato da una serie di concause, che però vede l’Amministrazione protagonista in negativo, anche grazie al rilascio di autorizzazione all’apertura di locali con frequentazioni ambigue”. “Vista l’entità esigua delle sanzioni pecuniarie, i gestori di tali locali operano in contrasto con le norme di legge, non rispettando gli orari di apertura, limiti di rumorosità e tutto quanto imposto dai regolamenti vigenti”.



“Mi chiedo – precisa Civallero – quali siano i provvedimenti immediati che l’Amministrazione Comunale intende attuare per ridurre il disagio per i residenti e quali intende porre in atto a carico degli esercizi che agiscono al di fuori della legalità”.

“Sorge spontanea la domanda – conclude Franco Civallero – se l’Amministrazione Comunale non ritenga necessaria una maggiore presenza, anche nelle ore serali, della polizia municipale, in quanto, se concentrata solitamente nelle ore diurne, si riduce in attività di controllo irrilevanti ai fini dell’ordine pubblico”.