Binance Coin (BNB) sale del 20% in 14 giorni. Gli analisti prevedono una crescita fino ai 400 dollari

Dal 25 gennaio, BNB è salito da 287 dollari per arrivare a 363 dollari. Mentre l'interesse per il progetto aumenta, il volume di trading ha superato il miliardo di dollari nelle ultime due settimane.

Il prossimo obiettivo per BNB è raggiungere i 400 dollari, una cifra che il token non tocca da febbraio del 2022.

BNB risulta un progetto sottovalutato, con una copertura mediatica inferiore a Bitcoin ed Ethereum. Tuttavia, nelle ultime tre settimane, la quarta criptovaluta più grande sta mostrando segni di un’imminente crescita.

Al momento, BNB ha un valore di 352 dollari, raggiunto dopo una crescita del 9%, registrata negli ultimi 7 giorni. L’OBV dell’asset ha seguito costantemente un'andatura al rialzo, segnalando che il volume degli acquisti è stato vitale in quel periodo.

L’OBV (On Balance Volume) misura il sentiment del mercato e viene utilizzato per prevedere risultati al ribasso o al rialzo.

Tuttavia, sebbene il volume sia elevato (1.23 miliardi di dollari nelle ultime 24 ore) gli analisti prevedono che potrebbe volerci del tempo prima che BNB raggiunga i 400 dollari.

Il BNB dovrebbe raggiungere un range di valore tra i 350 e i 380 dollari, per poi superare la resistenza.

Va detto che il recente aumento del BNB deriva dalla fase rialzista di mercato, innescata dall’aumento di valore del Bitcoin a seguito dell’approvazione degli ETF Spot.

L'interesse per BNB è in diminuzione, con un tasso di finanziamento negativo sin dall’ultimo fine settimana. Per questo i trader rimangono incerti sul futuro del BNB.

Tuttavia, BNB Chain resta una delle blockchain più importanti per numero di utenti, insieme a Solana ed Ethereum, con un massimo di 32 milioni di transazioni al giorno. BNB viene utilizzata da diversi progetti per lo sviluppo dei token.

Uno dei più interessanti del momento è eTukTuk, una criptovaluta green basata su BNB Chain che prevede l’allestimento di un sistema di trasporti ecologico nei paesi in via di sviluppo.

eTukTuk

La criptovaluta green eTukTuk vuole sfruttare il settore degli asset digitali per creare un sistema di trasporti sostenibile, collaborando con il governo dello Sri Lanka.

Il progetto prevede la creazione di un sistema di trasporti basato su tuk tuk elettrici e stazioni di ricarica, per ridurre l’impatto ambientale nelle città dello Sri Lanka e possibilmente di altri paesi in via di sviluppo.

Alla base del progetto troviamo il token TUK, creato sulla blockchain di Binance per garantire transazioni rapide e sicure.

Gli utenti di etutuk potranno utilizzare i token TUK per pagare il trasporto sui mezzi elettrici. A loro volta, gli autisti potranno utilizzare la criptovaluta per pagare le ricariche del loro veicolo, presso le stazioni dedicate.

Per facilitare la gestione dei token e dei pagamenti, il team di eTukTuk svilupperà un app per i passeggeri e una per i conducenti.

Il token TUK servirà anche a potenziare una IA integrata nei veicoli. L’intelligenza artificiale potrà monitorare lo stato dei tuk tuk elettrici per programmarne la manutenzione e ottimizzare i consumi.

Inoltre potrà dare ai conducenti dei veicoli suggerimenti sui percorsi più veloci da percorrere, per portare velocemente a destinazione i propri passeggeri e offrire un servizio più soddisfacente.

Attualmente, la presale del progetto ha superato gli 1,2 milioni di dollari, con il token TUK venduto a 0,027 dollari. Il lancio del servizio in Sri Lanka è previsto nel corso del 2024.

Fino al listing del token su CEX e DEX, gli utenti possono comprarlo in presale utilizzando BNB, USDT o carta di credito, per fare subito staking e ottenere ricompense passive in base all’APY.

Il team di sviluppo lancerà anche un gioco P2E in stile Crazy Taxi di SEGA, dove sarà possibile guidare un etuktuk virtuale per le strade dello Sri Lanka e portare quanti più clienti possibile a destinazione per vincere ulteriori TUK.

