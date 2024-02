Curiosità sulla Serie A: Inter indistruttibile, la Dea sempre più in forma, Immobile, Berardi e Dybala a caccia di record

Mentre l’Inter ha dominato il palinsesto scommesse vincente Serie A sin da agosto, Juventus e Milan restano le uniche due armate capaci di contrastare ancora il Biscione, anche se nelle ultime gare di campionato né il Diavolo né la Fidanzata d’Italia stanno brillando.



La quota della Juventus vincente campionato è schizzata a 51, mentre la quota del Milan vincente scudetto è salita a 81 dopo la sconfitta contro il Monza. Anche se è quasi matematicamente impossibile per l’Inter perdere il Tricolore, tutto può ancora succedere, perché l’importante rosa allenata da Inzaghi è totalmente concentrata sulla Champions, sfumata quasi per un soffio nel 2023.



Intanto tre calciatori sono in prima linea per migliorare il loro record di gol all time nella classifica marcatori eterna di Serie A: entriamo a gamba tesa nei dettagli statistici di questa stagione sempre più entusiasmante.

Immobile, Berardi e Dybala da record... all time

Certo, in campionato non stanno brillando ma nella classifica all time dei bomber di Serie A questi tre attaccanti sono i migliori di sempre ancora in attività.Ciro Immobile ha superato quota 200 gol nella massima categoria e oggi può vantare oltre 165 con la Lazio. L’attaccante delle Aquile è all’ottava posizione della classifica generale e con un po’ di determinazione in più, quest’anno potrebbe raggiungere e superare Baggio a quota 205 reti, ma anche Di Natale a quota 209 gol.Berardi è un altro bomber che viaggia oltre le 120 reti segnate tutte con il Sassuolo dal 2013 a oggi, mentre Paulo Dybala potrebbe agguantare e superare anche lui il record di 120 gol in Serie A, di cui 82 segnati con la Juventus.

Top e flop delle ultime 5 giornate di Serie A

I Nerazzurri non solo stanno schiacciando tutte le avversarie in campionato pur di mettere quanto prima una seria ipoteca sulla seconda stella, che significa scudetto numero 20, ma stanno dominando anche le quote scommesse con statistiche da paura.Insieme alla Dea, il Biscione ha messo a segno 5 vittorie su 5 nelle ultime gare di campionato. Anche il Bologna entra nella top 3 con 4 vittorie e 1 pareggio, i Rossoblù vedono sempre di più con i colori e le forme della Champions e si mantengono a distanza minima dal quarto posto.Tra i flop più clamorosi degli ultimi 450 minuti di gioco ci sono quelli di Lazio e Juventus, con le Aquile a quota 7 punti guadagnati su 15 e le sconfitte contro Atalanta e Bologna che impediscono di volare, mentre la Juventus ha fatto ancora peggio con 5 punti guadagnati su 15.La Vecchia Signora ha perso contro Inter e Udinese dicendo addio allo scudetto, con i pareggi di Verona e contro l’Empoli che lasciano sempre più indietro l’ultima vittoria dei Bianconeri: il 21 gennaio contro il Lecce.La sfida Champions è tutta tra Atalanta, Bologna e Roma per un posto tra le big d’Europa, con la Magica in netto miglioramento grazie alla cura De Rossi, ma il campionato è ancora aperto e tutto potrebbe ancora accadere.