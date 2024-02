Al monastero di San Biagio Mondovì "La cena delle donne"

Il monastero di San Biagio Mondovì organizza per venerdì 8 marzo "La cena delle donne" riservata al genere femminile: gli uomini saranno impegnati a preparare, servire, cucinare, sorridere e lavare i piatti. Un po' quello che dovrebbe succedere ogni giorno, in una ridistribuzione del lavoro di cura in ottica paritaria. Iniziamo dall'otto marzo, la Giornata Internazionale delle Donne, per provare a innestare un piccolo cambiamento. I fondi raccolti saranno devoluti in beneficenza, in base alle scelte delle persone partecipanti. Alle ore 18, presentazione del libro di Francesca Somà “Ti Voglio Raccontare”. Su concessione dell’autrice, anche i proventi del libro si uniscono a quelli della serata a sostegno di progetti al femminile.

Menù:

Insalata di finocchi, arance e noci all'olio Evo

Baccalà ai porri con limone candito e purè di patate al prezzemolo

Uovo affogato su crostone di pane integrale e salsa rosa

Risotto mantecato alle erbette

Filetto di trota agli agrumi con carotine

Dessert (al cucchiaio) con fragole

Contributo 30 euro, bambine/i fino a 12 anni 15 euro. Per chi non gradisce il pesce può farlo presente al momento della prenotazione, verrà integrato con altro.

Prenotazione obbligatoria: 0173.76523 / 339.1545171 entro il 5 marzo.