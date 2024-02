Al proetto GE.CO anche gli sudenti del "Denina Pellico Rivoira" di Saluzzo

Nel dicembre scorso i tecnici del Parco Monviso e i colleghi della Città Metropolitana di Torino, partner nel progetto Interreg GE.CO, finanziato dall’Unione Europea nell'ambito del programma Interreg Alcotra, avevano presentato le attività a cui i circa 50 studenti degli Istituti di Istruzione Superiore Soleri Bertoni e Denina Pellico Rivoira di Saluzzo avrebbero aderito nell'arco dei tre anni successivi attraverso lezioni e incontri in Francia ed in Italia con loro colleghi d’oltralpe e della Valle Pellice, per un totale di circa 150 ragazzi coinvolti.



Gli studenti affronteranno temi legati all'utilità nella ricerca scientifica e nella gestione dei conflitti delle risorse naturali che si possono generare per la tutela di due animali simbolo del nostro territorio: la Salamandra di Lanza e la Trota Fario mediterranea.



In particolare la classe I K (indirizzo tecnologico chimico) dell'Istituto Denina accompagnata dalle docenti Francesca Ghione e Valentina Aggero, i compagni del Soleri Bertoni e quelli degli istituti francesi (Lycée d'Altitude di Briancon, Scuola delle Hautes di Vallées di Guillestre e l'Istituto Des Ambrois di Oulx) hanno partecipato alla prima esperienza proposta: due giornate, il 20 e il 21 febbraio, con pernottamento trascorse fra Torre Pellice e Luserna (dove hanno visitato l'incubatoio ittico) in cui sono stati coinvolti in diversi laboratori e attività organizzati dai compagni del Liceo Valdese e dai tecnici del Parco Monviso.



Commentano Elisa e Gaia della I K: “E' stata un'esperienza istruttiva e nello stesso tempo divertente perchè ci ha permesso di conoscere nuove persone e di collaborare con loro durante le attività. Abbiamo comunicato in modo efficace nonostante la barriera linguistica del francese. L'esperienza ci ha insegnato l'importanza delle piccole cose che, pur apparendo “insignificanti” sono invece fondamentali per l'ecosistema”.



Sono previsti ulteriori incontri, uno a maggio e i successivi nei prossimi tre anni.