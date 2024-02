Ginnastica Mondovì primeggia a Saint Vincent nei Regionali Aics

Il 2024 è iniziato sotto i migliori auspici per le ottime atlete della Società Ginnastica Mondovì con grande soddisfazione delle tecniche Silvia Ghibaudo e Edith Bernelli.

In un week end costellato di vittorie e di podi si sono svolte a Saint Vincent in Valle d'Aosta le Prime Gare Regionali Aics di Ginnastica Ritmica che hanno visto scendere in pedana sia le ginnaste del settore D e del Promozionale avanzato sia quelle dei livelli più alti dell'Agonistica. Nella giornata di Sabato già 10 podi con 5 vittorie: la prima è stata quella nella cat. Junior di Beatrice Lovera che con un difficile esercizio alla palla ha ottenuto l'alto punteggio di 10.450. Nella cat, Senior sale sul primo gradino Alessia Gerbino con le sue coordinatissime clavette.

Nella specialità del cerchio un podio tutto monregalese con la vincente Virginia Lovera seguita da Asia Pisica e Ambra Grazzi. Nella cat. Giovani oro per la vivacissima squadretta di Sara Begliatti, Giulia Dardanello, Lavinia Lovera e Noemi Robaldo. Nella gara a coppie II fascia bella vittoria di Anna Canavero ed Elena Rakaj seguite dal duo Maddalena Carle ed Aurora Riberi.

Nella I fascia sul terzo gradino del podio le brave Elisa Bagnis ed Elide Cardone seguite dal simpatico duo Giorgia Capella-Anna Ramondetti e al 5° posto dalle new entry Emily Ferreri ed Eleonora Comino. Nelle individualiste, monregalesi tutte entrate in top ten, da rilevare la buona prova di Angelina Ambrogio con la clavette e di Lucia Casi con il cerchio.

Alla Domenica sono scese in pedana le Agoniste che hanno regalato a Mondovì 4 vittorie ed altro podi importanti: la prima ginnasta ad esibirsi nella categoria Senior 2 è stata Rebecca Voarino che, con un esercizio alla palla mozzafiato per gli altissimi lanci e le rischiose riprese ha ottenuto la meritata vittoria e poi si è anche classificata terza con il cerchio. Nella stessa categoria sale sul secondo gradino del podio Giorgia Casagrande con un buon esercizio alle clavette e si piazza poi 4° con un elegante cercho.

Nelle Senior 1 bellissima prova di Melissa Borgna che con un impeccabile cerchio conquista l'oro con l'alto punteggio di 10.300 e poco dopo in coppia con la brillante Agnese Fachino vince ancora la gara d'Insieme categoria Open riuscendo a superare anche le forti ginnaste dell'Eurytmica. Agnese salirà poi ancora sul podio al secondo posto anche nell'individuale Senior 2 con una super esecuzione al cerchio.

Nella cat. Junior 2 meritatissimo argento per Alessia Neacsu, ginnasta in continua ascesa, sia nelle clavette sia nel cerchio. Nella cat, Junior Gaia Viglino sale sul podio al primo posto con un armonioso corpo libero e sul terzo nella palla. Nella categoria Allieve ottime prove di Celeste Madeddu 3° con la palla e 6° nel corpo libero e di Desire Gonella 4° nel corpo libero e 8° nella palla. Da rilevare infine due convincenti prove della giovanissima Noemi Di Muro che, pur essendo al suo debutto come individualista ha ottenuto l'argento sia nel corpo libero sia nella palla.