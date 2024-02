Inizio positivo per le ginnaste Team Cuneo nella prima gara dell'anno nella FGI

La città di Candelo (Biella), ha ospitato, il 17 e 18 febbraio scorsi, la prima prova del Campionato Silver LB1 e LB2 della FGI (Federazione Ginnastica d'Italia).

Nella giornata di sabato sono scese in pedana per il livello LB1: Per la categoria Allieve 4 Giorgia Gondolo, che inaugura l'anno sportivo della società cuneese dimostrando decisione in entrambi gli esercizi eseguiti. Per le infatti un bel 6° posto nella classifica parziale al corpo libero, conquistato dimostrando tutta la sua eleganza, e una 5^ posizione nella classifica parziale alle clavette. Per la categoria Allieve 2 Eloisa Fornero, che affronta la competizione con grinta, mettendosi in evidenza per la sua naturale espressività.

Una piccola sbavatura alle clavette non le pregiudica il primo posto nella classifica parziale. 11^ posizione invece nella classifica al corpo libero. Per la categoria Junior 1 gareggia Elisabetta Rovera, che dimostra una grande crescita emotiva, frutto del duro lavoro svolto soprattutto negli ultimi mesi. Decisione e convinzione le fanno svolgere una buona gara, nonostante due nuovi esercizi con attrezzi impegnativi (fune e nastro).Per lei quindi medaglia d'oro nella classifica parziale al nastro.

Per la categoria Junior 2 Beatrice Perotti, che dopo aver eseguito l'esercizio alle clavette, purtroppo non riesce a portare a termine la gara per un problema di salute. La sua determinazione la porta comunque ad affrontare una parte della gara al meglio. Per la stessa categoria, Nicol Roggero, che scende in pedana con grinta e passione, conquistandosi la medaglia d'argento nella classifica generale e dimostrando il grande lavoro di questi mesi con la conquista del 1° posto con due ottimi punteggi sia nella classifica parziale alle clavette che a quella al nastro.

Nella giornata di domenica hanno gareggiato: Per la categoria Senior 1 livello LB2 Vittoria Lucchino, che conduce una gara lineare conquistando il 2° posto nella classifica generale. Buona la sua esecuzione alla palla, grintosa e decisa, mentre commette qualche errore nell’esercizio al nastro. Per la categoria Senior 1 livello LB1 Carlotta Pantaleo, che affronta la pedana con determinazione e maturità portando a termine due buone esecuzioni.

Si conquista la 2^ posizione nella classifica parziale alle clavette e ottiene il 1° punteggio in quella parziale al nastro. Infine, Martina Roggero, che con tutta la sua eleganza dimostra un importante miglioramento tecnico ed emotivo rispetto agli anni precedenti. Ottiene un buon 4°posto nella classifica parziale alle clavette ma purtroppo qualche imprecisione la fa scivolare in 6^ posizione in quella parziale al cerchio. Il prossimo appuntamento per la Team Cuneo con campo di gara sarà la prima prova del campionato individuale Silver livello LD, che si terrà sempre a Candelo il prossimo 2 marzo.