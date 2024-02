Joseph Battisti, del circolo Alfiere Bianco di Savigliano, ha vinto il campionato provinciale di scacchi a Fossano

Nei giorni 16-17-18 di febbraio l'A.S.D Circolo Scacchistico "Torri d'Acaja" di Fossano ha organizzato l'edizione 2024 del Campionato provinciale assoluto cuneese.

La manifestazione sportiva si è tenuta presso i locali del Circolo Autonomi, sede abituale di gioco del circolo scacchistico fossanese.

Un torneo di 5 turni di gioco, spalmati su tre giorni, in cui l'inizio fissato in venerdì 16 febbraio, che proseguiva con due turni al sabato uno al mattino ed il secondo al pomeriggio, così come anche per la domenica. La cadenza di gioco era a tempo lungo, con 90 minuti a testa più 30 secondi di abbuono a mossa. Erano 26 i giocatori, provenienti da tutta la provincia e dal resto del Piemonte. Eros Ravera l'arbitro. La manifestaizone ha visto prevalere su tutti il giovane Joseph Battisti di Barge, tesserato per il circolo Alfiere Bianco di Savigliano, totalizzando 4 punti su 5 a disposizione.

Secondo anche con 4 punti Giuliano Moschetto di Borgo San Dalmazzo. Ha completato il podio l'esperto Mauro Di Chiara di Torino con 3,5 punti.

Giocatori premiati dal Presidente del circolo fossanense Ivano Chiaramello e da Gianfranco Dogliani.

Questo torneo, valido per il Campionato Assoluto Italiano, ha inoltre definito i qualificati cuneesi per la selezione regionale che si terrà a maggio.

Oltre a Joseph Battisti e Giuliano Moschetto, hanno ottenuto il pass per il regionale anche i monregalesi Ivo Storai e Sabino Valentino, Simone Zerbin di Piobesi d'Alba, tesserato anche lui per Alfiere Bianco e il giovanissimo fossanese Simone Bioddo, già campione provinciale under 16 lo scorso anno.