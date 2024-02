Sci alpino: Edoardo Saracco primo e quarto negli slalom FIS del Grand Prix Italia

Programma intenso mercoledì 21 febbraio all’Abetone nell’ambito del Grand Prix Italia Dicoflor maschile, perché in poche ore si sono disputati due Slalom FIS, con la seconda gara anticipata di un giorno. Nella gara 1 successo del carabiniere limonese Edoardo Saracco, che, essendo un atleta delle squadre nazionali non partecipa al Grand Prix, con il tempo totale di 1’,35”,38/100 e con 29/100 di vantaggio sull’altoatesino Hans Vaccari del Centro Sportivo Esercito, primo nella classifica del Grand Prix Italia Senior. Terzo a 59/100 il poliziotto padovano Stefano Pizzato.che ore si sono disputati due Slalom FIS, con la seconda gara anticipata di un giorno.

Nel Grand Prix Italia Giovani primo il fiorentino Diego Bucciardini dello Sci Club Lecco, ottavo assoluto, al compagno di squadra Luca Bianchi, quindicesimo assoluto, e a Filippo Segala dello Sci Club Aosta, ventiduesimo al traguardo. Diciassettesimo posto per il varazzino Carlo Cordone dello Sci Club Sansicario Cesana, trentasettesimo per il milanese Edoardo Simonelli dell’asd Les Arnauds, che è secondo degli Aspiranti, dietro all’altoatesino Jonas Feichter dell’Amateursportclub Gsiesertal. Da segnalare anche il quarantottesimo posto del torinese Pietro Casartelli dello Sci Club Sestriere, sesto degli Aspiranti, e il cinquantesimo dell’ulcense Tomas Deambrogio del Sauze d’Oulx, settimo degli Aspiranti.

Nella seconda gara vittoria di Stefano Pizzato in 1’,39”,27, con 15/100su Hans Vaccari, 37/100 sul sestrierino di origine albanese Denni Xhepa dello Sci Club Sestriere e 71/100 su Edoardo Saracco.

Nel Grand Prix Italia Giovani primo il comasco Francesco Zucchini dell’Amateursportverein Prad Raffeisen Werbering, decimo assoluto, davanti ad Hannes Schranzhofer dell’Amateursportclub Gsiesertal, undicesimo, e a Jacopo Ferretti dello Skiing, diciannovesimo. Da segnalare l’ottavo posto del poliziotto cuneese Fabio Allasina, il dodicesimo di Carlo Cordone, il venticinquesimo del bardonecchiese Nicolò Nosenzo dell’Equipe Beaulard. Terzo posto tra gli Aspiranti per Pietro Casartelli, quarto per Tomas Deambrogio, sesto per Lorenzo Cuzzupè dell’Equipe Pragelato, decimo per Simone Moschini dello Sci Club Sestriere.