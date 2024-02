A Piasco si conclude la 28esima rassegna "Teatro Piemontese"

Sabato 24 febbraio si conclude la 28° edizione della “Rassegna Teatro Piemontese” a Piasco. La Rassegna, iniziata il 27 gennaio scorso, ha avuto una durata di cinque sabati consecutivi. Cinque sono state le compagnie teatrali partecipanti.



La rappresentazione si svolgerà nella “Sala Polivalente Dott. Francesco Serra” in via Umberto I° n.145 con inizio alle ore 21. E’ in corso la prevendita il sabato dalle 15 alle 17.30 presso la “Biblioteca Civica” di Piasco sita in via Mario Del Pozzo n.50, oppure telefonando a Mattio Paolo al 0175-797842, ogni giorno, dopo le 19.



Il costo del biglietto singolo è 8 euro.



L’utile della Rassegna sarà interamente devoluto alla nuova società ciclistica piaschese “Unione Ciclistica PIASCO”.



La locandina della Rassegna si può trovare anche sul sito “Piasco.net/eventi”.



L’ultima serata vedrà protagonista la compagnia teatrale di Pinerolo “Piccolo varietà A.P.S.” che rappresenterà “Tant fracass per niente” commedia in due atti di Luigi Oddoero.



Approfitto di questo spazio che gentilmente mi è concesso, per ringraziare pubblicamente il numerosissimo pubblico proveniente da tutta la provincia che ha consentito di fare il pienone tutte le quattro prime serate. Confido che anche sabato 24 si ripeterà il “tutto completo” così da stabilire un record per la Rassegna, uguagliabile ma non superabile.