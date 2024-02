Poca neve e temperature miti: aperte "fuori stagione" le strade per Pian delle Gorre e Terme di Valdieri

L'inverno 2023/24, avaro di precipitazioni e mite, ha consentito la riapertura, notevolmente in anticipo rispetto la norma, del transito sulle strade per il Pian delle Gorre (Valle Pesio) e per le Terme di Valdieri (Valle Gesso).

L'accoglienza turistica è garantita da due rifugi escursionistici: "Pian delle Gorre" (Chiusa di Pesio - Parco del Marguareis) aperto questa settimana dal 22 al 26 febbraio e "Casa Savoia" (Valdieri - Parco delle Marittime) aperto il 24 e il 25 febbraio.

Resta invece chiusa al transito veicolare la provinciale per San Giacomo di Entracque, sgombra di neve, ma su cui devono essere eseguiti lavori di ripristino e messa in sicurezza a causa dei danni della Tempesta Aline dello scorso ottobre. Sempre nel Comune di Entracque non è ancora stata riaperta alla viabilità la strada per il Lago Rovina.

Nonostante le particolari condizioni climatiche si segnala che sia nelle Alpi Marittime sia nelle Alpi Liguri i settori più in quota ed esposti ai quadranti settentrionali presentano condizioni invernali - presenza di neve e ghiaccio - che richiedono attrezzatura adeguata come scarponi, ramponi e/o ramponcini.